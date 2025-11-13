С 2025 года в Польше будет еще один дополнительный выходной: кто будет отдыхать

С 2025 года в Польше будет на один выходной больше, чем в предыдущие годы. Выходным днем официально признали Сочельник, 24 декабря.

Результаты опросов в конце 2024 года свидетельствовали, что идею выходного на Сочельник поддержали примерно 70% поляков. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на In Poland.

Для кого 24 декабря будет выходным?

Национальная инспекция труда опубликовала специальное сообщение, в котором объясняется, кто из работников может работать в этот день, а также какие последствия грозят работодателям в случае нарушений. Кроме того, с выходным 24 декабря правительство ввело три торговые воскресенья перед Рождеством.

Несмотря на то, что 24 декабря станет государственным выходным, представители некоторых профессий отдыхать все-таки не будут. Речь идет о пожарных, медиках, полицейских, пограничниках, работниках аварийных служб, водителях общественного транспорта, пилотах и машинистах, а также работниках, привлеченных к кормлению скота и так далее.

Согласно статье 151 Трудового кодекса, работа в канун Рождества запрещена, кроме случаев, предусмотренных законом. Если несмотря на это работодатель прикажет работнику работать в этот день, он будет совершать правонарушение, которое наказывается штрафом от 1000 до 30 000 злотых, а в случае розничной торговли – до 100 000 злотых.

