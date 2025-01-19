У кожного свої примхи: де та як полюбляє відпочивати Дональд Трамп

Дональд Трамп має великі статки, які відкривають йому доступ до будь-якого виду відпочинку. Однак відпочивати він любить у власних готелях, а понад усе – у своїх гольф-клубах.

У 2019 році журналісти відзначали, що за своєї минулої каденції Трамп часто відвідував свої готелі та поля для гольфу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Як та де відпочивав Трамп за минулої каденції

Команда NBC News з цифрової політики та підрозділ Білого дому стежили за розвагами Трампа, поки він обіймав посаду президента.

Найчастіше він їздив у Палм-Біч в штаті Флорида, а саме у свій клуб Mar-a-Lago та на поле для гольфу Trump International Golf Club. Також Трамп часто проводив "робочі канікули" у своєму гольф-клубі Bedminster в Нью-Джерсі, й іноді жив у Trump Tower на Манхеттені.

Маєток Трампа в Mar-a-Lago: дивіться фото

На додачу, Трамп часто відвідував своє поле для гольфу в Стерлінгу, штаті Вірджинія, і свій розкішний готель Trump International, який розміщений всього за кілька кварталів від Білого дому.

Під час поїздки до Великої Британії у липні 2018 року президент відвідав свій гольф-будинок Trump Turnberry у Шотландії.

Чому Трампа критикували за відпочинок

Його поїздки в той час розлючували журналістів, оскільки під час своєї кампанії 2016 року Трамп стверджував, що американці повинні голосувати за нього, тому що він рідко залишає Вашингтон. Він обіцяв, що не гратиме в гольф та не братиме відпустку, бо в нього "занадто багато роботи".

Також до того, як балотуватися на пост президента, Трамп багато років критикував президента Барака Обаму за те, що той грав у гольф і їздив у відпустки під час свого перебування на посаді.

Зауважимо, що станом на зараз у Трампа є 8 готелів. У кожному з них є спа та басейн, також у більшості з них є поля для гольфу.