Ніби з іншої планети: українські полярники показали, як замерзає океан в Антарктиці

Поки в Україні літо, в Антарктиці зараз зима. Українські полярники показали, який має вигляд вихід у замерзлий океан.

У цей час наші науковці виходять в океан для відбору зразків та спостережень за тваринами. Адже лише так можна зрозуміти поведінку тварин, зокрема китів, в умовах зміни клімату. Про це пише 24 Канал із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

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Який має вигляд вихід полярників в зимовий океан

У пресслужбі зазначили, зараз акваторію біля острова Галіндез, де розташована станція, "запакувало льодом". Тому виїзди на човнах відбуваються рідко.

Наприклад, на відео можна помітити, як поверхню води вкривають крижані млинці – круглі, немов обточені шматочки льоду. Це якраз один із етапів формування морської криги. У разі зниження температури млинці застигають в еластичну льодову кору (нілас),

– пояснили

Також на відео можна помітити, як горбаті кити пускають фонтани та округлюють спину. Біологам пощастило побачити це особисто.

Вихід у зимовий океан в Антарктиці: дивіться відео

До слова, на початку червня наші полярники показали, як біля станції "Академік Вернадський" дрейфував айсберг розміром з Хрещатик.