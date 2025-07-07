В это время наши ученые выходят в океан для отбора образцов и наблюдений за животными. Ведь только так можно понять поведение животных, в частности китов, в условиях изменения климата. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

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Как выглядит выход полярников в зимний океан

В пресс-службе отметили, сейчас акваторию возле острова Галиндез, где расположена станция, "запаковало льдом". Поэтому выезды на лодках происходят редко.

Например, на видео можно заметить, как поверхность воды покрывают ледяные блины – круглые, словно обточенные кусочки льда. Это как раз один из этапов формирования морского льда. В случае снижения температуры блины застывают в эластичную ледовую кору (нилас),

– объяснили

Также на видео можно заметить, как горбатые киты пускают фонтаны и округляют спину. Биологам посчастливилось увидеть это лично.

Выход в зимний океан в Антарктике: смотрите видео

К слову, в начале июня наши полярники показали, как возле станции "Академик Вернадский" дрейфовал айсберг размером с Крещатик.