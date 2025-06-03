Полярники сообщили, что длина этого айсберга – 1 285 метров. Фактически он как "Крещатик" – главная улица Киева. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

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Полярники поражены масштабами айсберга

Ученые рассказали, что высота той части глыбы, которую видно, составляет 80 метров, а ширина – около 90 метров.



Большой айсберг, размером с "Крещатик" / Фото с фейсбука Национальный антарктический научный центр

Сейчас моя шестая зимовка на "Вернадском", и я еще никогда не видел здесь таких огромных айсбергов. Мы наблюдаем за ним прямо из окон станции, хотя он дрейфует в нескольких десятках километров от нашего острова,

– сказал глава 30-й Украинской антарктической экспедиции Александр Полудень.

Сам айсберг имеет плоскую верхушку и вертикальные стороны, поэтому, по словам полярников, похож на огромный ледовый остров посреди океана.



Айсберг в полную длину / Фото с фейсбука Национальный антарктический научный центр

Полярники также объяснили, что такие айсберги откалываются от шельфовых ледников, и могут быть очень большими.

Они предположили, что этот мог отколоться от одного из шельфовых ледников, расположенных южнее: Георга VI или Уилкинса.



Айсберг возле станции "Вернадский" / Фото с фейсбука Национальный антарктический научный центр

Сейчас самым большим айсбергом в мире является А23а, который имеет площадь около 3,1 тысячи квадратных километров. То есть на нем могло бы поместиться 4 Киева. Он плыл 40 лет и в этом марте сел на мель.