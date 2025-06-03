Полярники повідомили, що довжина цього айсберга – 1 285 метрів. Фактично він як "Хрещатик" – головна вулиця Києва. Про це пише 24 Канал із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

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Полярники вражені масштабами айсберга

Науковці розповіли, що висота тієї частини брили, яку видно, становить 80 метрів, а ширина – близько 90 метрів.



Великий айсберг, розміром з "Хрещатик" / Фото з фейсбуку Національний антарктичний науковий центр

Зараз моя шоста зимівля на "Вернадському", і я ще ніколи не бачив тут таких величезних айсбергів. Ми спостерігаємо за ним прямо з вікон станції, хоча він дрейфує за кілька десятків кілометрів від нашого острова,

– сказав очільник 30-ї Української антарктичної експедиції Олександр Полудень.

Сам айсберг має пласку верхівку та вертикальні сторони, тому, за словами полярників, схожий на величезний льодовий острів посеред океану.



Айсберг у повну довжину / Фото з фейсбуку Національний антарктичний науковий центр

Полярники також пояснили, що такі айсберги відколюються від шельфових льодовиків, й можуть бути дуже великими.

Вони припустили, що цей міг відколотися від одного з шельфових льодовиків, розташованих південніше: Георга VI чи Вілкінса.



Айсберг біля станції "Вернадський" / Фото з фейсбуку Національний антарктичний науковий центр

Наразі найбільшим айсбергом у світі є А23а, який має площу близько 3,1 тисячі квадратних кілометрів. Тобто на ньому могло б поміститися 4 Києва. Він плив 40 років і цього березня сів на мілину.