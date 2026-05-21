В цих містах Польщі трапляється найбільше ДТП: несподіваний рейтинг
- Краків, Лодзь та Варшава мають найбільшу кількість ДТП, але найбільш небезпечними містами за кількістю аварій на 10 000 мешканців є Катовіце, Жешув та Ополе.
- Лодзь, Краків та Познань мають найвищі показники постраждалих на 10 000 населення, тоді як Варшава має найнижчий показник постраждалих.
Аварії на дорогах – це, на жаль, практично невіддільна частина жвавого міста. Та для людей, що тільки переїздять за кордон, безпека є одним з найважливіших факторів, і врахувати кількість ДТП все ж не завадить.
Найбільшу кількість аварій у Польщі зафіксували у Кракові, Лодзі та Варшаві. Втім, найбільш небезпечними з погляду дорожнього руху містами все ж виявилися інші, пише InPoland.
В яких містах Польщі найбільше автомобільних аварій?
Якщо враховувати лише кількість аварій, то столиця Польщі, а також Краків та Лодзь відриваються далеко вперед від решти. Причина полягає у тому, що це великі міста, де автівок загалом більше. А ось якщо підраховувати кількість аварій на мешканця, тоді вимальовується зовсім інша картина.
Відтак, у розрахунку аварій на кожні 10 000 мешканців, найбільше ДТП у таких містах:
- Катовіце;
- Жешув;
- Ополе.
Виявляється, у менших воєводствах кількість аварій на душу населення сильно зростає. А абсолютний лідер тут – Катовіце. На 10 000 людей тут припадає аж 214 інцидентів. У Жешуві та Ополе зафіксували 179 ДТП на 10 000 людей.
Але якщо підраховувати не лише ДТП, але й постраждалих у них, тоді рейтинг змінюється ще раз.
- Лодзь – 13,38 людини на 10 000 населення;
- Краків – 11,62;
- Познань – 10,58.
При цьому найнижча кількість постраждалих внаслідок ДТП у Варшаві – там їх всього 3,62 на 10 000 осіб. У випадку столиці велика кількість мешканців значно зменшує показник на душу населення, пише Fakt. Та це зовсім не означає, що у Варшаві мало транспорту, або ж що інциденти трапляються рідко.
Наслідки аварій також враховуються
Ще один важливий момент, на який потрібно зважити – це тяжкість наслідків. Наприклад, у Лодзі рівень важко травмованих людей становить 6,47 на 10 000 мешканців, і це найвищий показник по всій Польщі. Але також високі показники зафіксували й в Ольштині та Ополе.
А ось найменше важко травмованих у Любліні, Варшаві й Бидгощі. Відмінності, ймовірно, пов'язані з інфраструктурою: наявністю основних артерій, шляхами виїзду, обмеженнями швидкості та схемою руху транспорту.
