5 березня, 13:04
2

Залучили Повітряні сили: Польща почала евакуацію громадян з Близького Сходу

Марина Блохіна
Основні тези
  • Польща почала евакуацію громадян з Близького Сходу через загострення ситуації навколо Ірану, залучивши літаки Повітряних сил.
  • Президент Польщі підписав рішення про залучення військового контингенту для евакуації, вже евакуйовано понад 800 громадян з Йорданії та інших країн регіону.

Через загострення ситуації навколо Ірану Польща вже почала евакуацію своїх громадян з Близького Сходу – і для цього вже залучили літаки Повітряних сил країни.

Про евакуацію громадян Польщі повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил країни. 

Що відомо про евакуацію польських громадян?

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав рішення щодо залучення польського військового контингенту до операцій з евакуації громадян, пише Polskie Radio. Також розпочалося й надання медичної допомоги полякам на Близькому Сході, а з військового аеропорту до Оману вилетіли два літаки. 

Вони заберуть польських громадян, що потребують термінової медичної допомоги. 

Наша консульська служба в Єгипті забрала понад сім сотень осіб. Частина евакуації з Йорданії відбулась морським шляхом. Загалом звідти виїхало 800 громадян Польщі. В Йорданії уже нема зголошень про таку потребу. Евакуація з Ізраїля також практично завершена, 
– заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. 

Польща використовує Повітряні сили для евакуації громадян з Близького Сходу: дивіться відео

Наразі ж загальна кількість іноземців у регіоні Перської затоки складає приблизно 35 – 40 мільйонів. Більшість з них походять з країн Азії та Африки, і ці держави наразі також активно проводять евакуацію своїх громадян. 

Що ще слід знати про військову операцію Ізраїлю та США проти Ірану?

  • 28 лютого Ізраїль атакував столицю Ірану Тегеран. Згодом Дональд Трамп заявив, що американські військові почали "велику бойову операцію" по Ірану. Він звинуватив владу Ірану у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Іраку, Лівані та ХАМАСу у Палестині.
  • Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про запуск ракет та безпілотників по Ізраїлю, а також атакував військові бази США в Катарі, ОАЕ та Саудівській Аравії.
  • Через закрите небо над ОАЕ чимало українців, що відпочивали в країнах Азії, залишилися без можливості повернутися додому – і добиратися до України їм доведеться досить незвичними маршрутами