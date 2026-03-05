Залучили Повітряні сили: Польща почала евакуацію громадян з Близького Сходу

Через загострення ситуації навколо Ірану Польща вже почала евакуацію своїх громадян з Близького Сходу – і для цього вже залучили літаки Повітряних сил країни.

Про евакуацію громадян Польщі повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил країни.

Що відомо про евакуацію польських громадян?

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав рішення щодо залучення польського військового контингенту до операцій з евакуації громадян, пише Polskie Radio. Також розпочалося й надання медичної допомоги полякам на Близькому Сході, а з військового аеропорту до Оману вилетіли два літаки.

Вони заберуть польських громадян, що потребують термінової медичної допомоги.

Наша консульська служба в Єгипті забрала понад сім сотень осіб. Частина евакуації з Йорданії відбулась морським шляхом. Загалом звідти виїхало 800 громадян Польщі. В Йорданії уже нема зголошень про таку потребу. Евакуація з Ізраїля також практично завершена,

– заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Польща використовує Повітряні сили для евакуації громадян з Близького Сходу: дивіться відео

Наразі ж загальна кількість іноземців у регіоні Перської затоки складає приблизно 35 – 40 мільйонів. Більшість з них походять з країн Азії та Африки, і ці держави наразі також активно проводять евакуацію своїх громадян.

Що ще слід знати про військову операцію Ізраїлю та США проти Ірану?