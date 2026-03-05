Залучили Повітряні сили: Польща почала евакуацію громадян з Близького Сходу
- Польща почала евакуацію громадян з Близького Сходу через загострення ситуації навколо Ірану, залучивши літаки Повітряних сил.
- Президент Польщі підписав рішення про залучення військового контингенту для евакуації, вже евакуйовано понад 800 громадян з Йорданії та інших країн регіону.
Через загострення ситуації навколо Ірану Польща вже почала евакуацію своїх громадян з Близького Сходу – і для цього вже залучили літаки Повітряних сил країни.
Про евакуацію громадян Польщі повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил країни.
Що відомо про евакуацію польських громадян?
Президент Польщі Кароль Навроцький підписав рішення щодо залучення польського військового контингенту до операцій з евакуації громадян, пише Polskie Radio. Також розпочалося й надання медичної допомоги полякам на Близькому Сході, а з військового аеропорту до Оману вилетіли два літаки.
Вони заберуть польських громадян, що потребують термінової медичної допомоги.
Наша консульська служба в Єгипті забрала понад сім сотень осіб. Частина евакуації з Йорданії відбулась морським шляхом. Загалом звідти виїхало 800 громадян Польщі. В Йорданії уже нема зголошень про таку потребу. Евакуація з Ізраїля також практично завершена,
– заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Польща використовує Повітряні сили для евакуації громадян з Близького Сходу: дивіться відео
Наразі ж загальна кількість іноземців у регіоні Перської затоки складає приблизно 35 – 40 мільйонів. Більшість з них походять з країн Азії та Африки, і ці держави наразі також активно проводять евакуацію своїх громадян.
Що ще слід знати про військову операцію Ізраїлю та США проти Ірану?
- 28 лютого Ізраїль атакував столицю Ірану Тегеран. Згодом Дональд Трамп заявив, що американські військові почали "велику бойову операцію" по Ірану. Він звинуватив владу Ірану у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Іраку, Лівані та ХАМАСу у Палестині.
- Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про запуск ракет та безпілотників по Ізраїлю, а також атакував військові бази США в Катарі, ОАЕ та Саудівській Аравії.
- Через закрите небо над ОАЕ чимало українців, що відпочивали в країнах Азії, залишилися без можливості повернутися додому – і добиратися до України їм доведеться досить незвичними маршрутами.