Об эвакуации граждан Польши сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил страны.
Что известно об эвакуации польских граждан?
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал решение о привлечении польского военного контингента к операциям по эвакуации граждан, пишет Polskie Radio. Также началось и оказание медицинской помощи полякам на Ближнем Востоке, а из военного аэропорта в Оман вылетели два самолета.
Они заберут польских граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи.
Наша консульская служба в Египте забрала более семи сотен человек. Часть эвакуации из Иордании состоялась морским путем. Всего оттуда выехало 800 граждан Польши. В Иордании уже нет объявлений о такой потребности. Эвакуация из Израиля также практически завершена,
– заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Польша использует Воздушные силы для эвакуации граждан с Ближнего Востока: смотрите видео
Сейчас же общее количество иностранцев в регионе Персидского залива составляет примерно 35 – 40 миллионов. Большинство из них происходят из стран Азии и Африки, и эти государства сейчас также активно проводят эвакуацию своих граждан.
Что еще следует знать о военной операции Израиля и США против Ирана?
- 28 февраля Израиль атаковал столицу Ирана Тегеран. Впоследствии Дональд Трамп заявил, что американские военные начали "большую боевую операцию" по Ирану. Он обвинил власти Ирана в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ираке, Ливане и ХАМАСа в Палестине.
- Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о запуске ракет и беспилотников по Израилю, а также атаковал военные базы США в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии.
- Из-за закрытого неба над ОАЭ немало украинцев, отдыхавших в странах Азии, остались без возможности вернуться домой – и добираться в Украину им придется довольно необычными маршрутами.