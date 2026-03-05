Об эвакуации граждан Польши сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил страны.

Что известно об эвакуации польских граждан?

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал решение о привлечении польского военного контингента к операциям по эвакуации граждан, пишет Polskie Radio. Также началось и оказание медицинской помощи полякам на Ближнем Востоке, а из военного аэропорта в Оман вылетели два самолета.

Они заберут польских граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Наша консульская служба в Египте забрала более семи сотен человек. Часть эвакуации из Иордании состоялась морским путем. Всего оттуда выехало 800 граждан Польши. В Иордании уже нет объявлений о такой потребности. Эвакуация из Израиля также практически завершена,

– заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Польша использует Воздушные силы для эвакуации граждан с Ближнего Востока: смотрите видео

Сейчас же общее количество иностранцев в регионе Персидского залива составляет примерно 35 – 40 миллионов. Большинство из них происходят из стран Азии и Африки, и эти государства сейчас также активно проводят эвакуацию своих граждан.

