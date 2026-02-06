Залазили в туалети у чужих будинках: в Японії скасовують популярний фестиваль через туристів

Фестиваль цвітіння сакури біля гори Фудзі щороку приваблює тисячі туристів з усього світу. Втім, місцеві мешканці цьому не дуже раді.

2026 року відомий фестиваль цвітіння сакури не відбудеться – і місцеві звинувачують у цьому туристів. Перед початком популярного свята їх стає дуже багато, а їхня поведінка залишає бажати кращого, пише Euronews.

Цікаво Змиритися з цим не змогла: українка розкрила, чому поїхала з Італії

Чому у Японії скасували фестиваль цвітіння сакури?

Щорічний захід, що проводиться у парку Аракураяма Сенген вже близько десяти років, приваблює близько 200 000 туристів: під час свята є ідеальна нагода насолодитися цвітінням дерев з оглядових майданчиків, у парку влаштовують сценки, розставляють кіоски з місцевою їжею.

І через те, що 2026 рік цілком міг стати піковим за кількістю відвідувачів, місцева влада гори Фудзі встановила нові правила для боротьби з туризмом. Тож ще напередодні цвітіння дерева, у лютому, влада оголосила, що цьогоріч фестиваль не відбудеться, пише The Guardian.

Причина – останніми роками саме під час фестивалю зростає кількість заторів на дорогах та незручностей для мешканців. Деякі туристи навіть незаконно проникає до сусідніх будинків, аби без дозволу скористатися чужим туалетом чи навіть насмітити у чужому саду.

Для міста Фудзійосіда гора Фудзі — це не просто туристична пам'ятка, це наш спосіб життя. Однак, я відчуваю сильну кризу через реальність того, що за прекрасними краєвидами тихе життя та гідність наших мешканців перебувають під загрозою,

– заявив мер міста Шігеру Хоріучі.

Та навіть попри те, що фестиваль скасовано, місто все ще очікує великого припливу туристів у сезон цвітіння сакури. Очікується, що популярний оглядовий майданчик парку все ще буде надзвичайно навантаженим – а час очікування для того, аби зробити гарну фотографію, становитиме близько 3 годин.

Що ще слід знати туристам?