Виїзд українців 18 – 22 років: чи фіксують у Польщі приплив робочої сили

Останніми місяцями на польському ринку праці спостерігається помірне зростання інтересу до працевлаштування з боку українських чоловіків віком 18 – 22 років. Водночас експерти наголошують: про масовий або аномальний приплив молодої робочої сили з України наразі не мовиться.

Про ситуацію на польському ринку праці розповіла віце-президент міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal Галина Кіріченко у коментарі РБК-України.

Дивіться також Яка середня зарплата у США та де можна заробити найбільше: свіжі дані

Чи є нова хвиля трудових мігрантів?

Як пояснила Галина Кіріченко, за даними рекрутингових компаній, кількість звернень від українців цієї вікової групи дійсно дещо зросла. Однак показники залишаються в межах сезонних коливань і не свідчать про формування нової хвилі трудової міграції.

Окрему увагу привернула інформація про нібито різке зростання перетинів кордону у січні цього року. Фахівці пояснюють ці цифри традиційним сезонним фактором: наприкінці грудня та на початку січня багато українців подорожують між Україною та країнами ЄС через різдвяно-новорічні свята – їдуть додому або повертаються за кордон після свят.

Саме тому статистичні "піки" на кордоні на початку року не є показником посиленого виїзду молоді чи системного зростання міграції. Йдеться радше про короткострокові переміщення, характерні для цього періоду. У підсумку, польський ринок праці наразі не фіксує масового припливу українців віком 18 – 22 років, а зацікавленість молоді у роботі в Польщі залишається помірною та прогнозованою.



Чи фіксують у Польщі приплив робочої сили / Фото Unsplash

Що змінилося в правилах виїзду для чоловіків 18 – 22 років?

Український уряд оновив порядок перетину державного кордону, і за новими правилами чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон без загальної заборони під час воєнного стану. Це значить, що для цієї вікової категорії зняті обмеження, які діяли для чоловіків призовного віку під час війни.

Як змінилася оплата праці у Польщі?