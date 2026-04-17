Викрадені скарби повернуться додому: Франція ухвалила закон

Французький парламент підтримав закон, який має спростити повернення культурних артефактів, вивезених із колишніх колоній. Документ уже схвалив Сенат, і тепер він відкриває новий етап у політиці реституції.

Як повідомляє Euronews, новий закон покликаний значно спростити процедуру реституції – повернення артефактів країнам походження.

Що зміниться?

Мовиться, зокрема, про предмети, вивезені у період з 1815 до 1972 року, тобто ще до набуття чинності ЮНЕСКО Конвенції про захист культурної спадщини. Згідно з новими правилами, країна, яка претендує на повернення культурних цінностей, має офіційно звернутися із запитом і довести, що ці об'єкти були отримані Францією незаконно.

Рішення ухвалюватиме спеціальний двосторонній комітет, до якого входитимуть:

наукові експерти,

представники держави-заявника,

музейні працівники та урядовці.

Законопроєкт ще у липні 2025 року представила тодішня міністерка культури Рашида Даті. Він передбачає чітку процедуру вилучення предметів із музейних колекцій – але лише після офіційного запиту від країни походження.



Франція ухвалила закон про повернення викрадених культурних цінностей / Фото AP

Чому не все так просто?

Попри нові зміни, процес реституції у Франції залишається складним і тривалим. Зокрема, після обіцянки президента Еммануель Макрон у 2017 році повернути африканську культурну спадщину, країна передала лише близько 30 об'єктів кільком державам Африки. Як зазначає Town and Country, наразі запити на повернення артефактів уже подали такі країни, як:

Алжир,

Бенін,

Кот-д'Івуар,

Мадагаскар,

Малі.

Загальні запити також надсилали Ефіопія і Чад. Водночас тема повернення культурних цінностей, пов'язаних із колоніальним минулим Франції, залишається чутливою. Значна частина експонатів у французьких музеях була передана як дар або спадщина від місіонерів, військових і чиновників, що ускладнює юридичну процедуру їхнього повернення. Новий закон може стати важливим кроком у перегляді колоніальної спадщини Франції, однак його реалізація, як очікується, вимагатиме часу та складних переговорів із країнами-заявниками.

