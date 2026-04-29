У Франції переглянули допомогу: хто з українців залишиться без виплат
- У Франції нові правила сімейних виплат, які набули чинності з 1 березня 2026 року, вплинуть на українців зі статусом тимчасового захисту, скорочуючи період отримання доплат на дітей.
- Українці можуть отримувати допомогу за умови відповідності критеріям, таким як рівень доходу, склад сім'ї, офіційне проживання, але частина родин може втратити доплати через зміну вікових меж.
У Франція з 1 березня 2026 року набули чинності нові правила нарахування сімейних виплат. Унаслідок змін деякі родини, зокрема українці зі статусом тимчасового захисту, можуть втратити частину фінансової підтримки.
Про нововведення повідомив державний фонд Caisse d'Allocations Familiales, який відповідає за соціальні виплати.
Що змінилося?
Головне нововведення – скорочення періоду отримання доплат на дітей. Якщо раніше додаткові виплати нараховувалися для дітей віком від 14 до 20 років, то тепер фактично вони зберігаються лише з 18 років. Зміни стосуються сімей із щонайменше двома дітьми, у яких дитині виповнилося 14 років після 1 березня 2026 року.
Розмір допомоги залежить від доходів родини та може становити 18,88, 37,77 або 75,53 євро на місяць. У французькому фонді наголошують, що це загальне оновлення системи соціальної підтримки, яке стосується всіх сімей, а не лише українців.
У Франції переглянули допомогу для українців / Фото Unsplash
Що це означає для українців?
Українці зі статусом тимчасового захисту й надалі можуть отримувати допомогу, але лише за умови відповідності критеріям:
- рівень доходу,
- склад сім'ї,
- офіційне проживання,
- зайнятість.
Водночас через зміну вікових меж частина родин може втратити доплати раніше, ніж це було раніше.
Що відбувається з виплатами для українців в ЄС?
- Франція не єдина країна, яка переглядає соціальні виплати. Як пише Relocate, раніше в Німеччині також посилили правила надання допомоги: виплати можуть скорочувати або скасовувати тим, хто відмовляється від роботи чи не виконує вимоги центрів зайнятості.
- А українцям у Польщі потрібно подати заяву на виплати за програмою "Родина 800+" до кінця квітня, щоб уникнути затримок. Ця програма передбачає щомісячну виплату у розмірі 800 злотих на кожну дитину незалежно від доходів родини.