У Франції переглянули допомогу: хто з українців залишиться без виплат

У Франція з 1 березня 2026 року набули чинності нові правила нарахування сімейних виплат. Унаслідок змін деякі родини, зокрема українці зі статусом тимчасового захисту, можуть втратити частину фінансової підтримки.

Про нововведення повідомив державний фонд Caisse d'Allocations Familiales, який відповідає за соціальні виплати.

Що змінилося?

Головне нововведення – скорочення періоду отримання доплат на дітей. Якщо раніше додаткові виплати нараховувалися для дітей віком від 14 до 20 років, то тепер фактично вони зберігаються лише з 18 років. Зміни стосуються сімей із щонайменше двома дітьми, у яких дитині виповнилося 14 років після 1 березня 2026 року.

Розмір допомоги залежить від доходів родини та може становити 18,88, 37,77 або 75,53 євро на місяць. У французькому фонді наголошують, що це загальне оновлення системи соціальної підтримки, яке стосується всіх сімей, а не лише українців.



У Франції переглянули допомогу для українців

Що це означає для українців?

Українці зі статусом тимчасового захисту й надалі можуть отримувати допомогу, але лише за умови відповідності критеріям:

рівень доходу,

склад сім'ї,

офіційне проживання,

зайнятість.

Водночас через зміну вікових меж частина родин може втратити доплати раніше, ніж це було раніше.

