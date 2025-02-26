Науру продає громадянство за дешевою ціною: у які країни не потрібна віза за цим паспортом

Острівна держава Науру в Тихому океані продає громадянство, щоб зібрати фінансування. Країна намагається знайти гроші на масове переселення громадян вглиб країни.

На зібрані кошти Науру хоче переселити людей від прибережної зони, тому що її затоплює через підвищення рівня океану. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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За скільки можна придбати громадянство Науру

Країна пропонує іноземцям паспорти за 105 тисяч доларів. Це доволі дешева ціна для отримання громадянства.

При цьому слід зазначити, що паспорт Науру забезпечує безвізовий в'їзд до 89 країн, зокрема до Великої Британії, Ірландії, ОАЕ і Гонконгу.

Країна пішла на такий крок, щоб зібрати кошти для переселення людей. Влада Науру вважає, що 90% населення врешті-решт доведеться перемістити вглиб країни – лише на першому етапі це коштуватиме країні понад 60 мільйонів доларів.

Це більше, ніж виживання. Ідеться про те, щоб майбутні покоління мали безпечний, стійкий і надійний дім,

– заявив президент Девід Адеанг.

Водночас влада обіцяє, що до інвесторів застосовуватимуть "найсуворіші та найретельніші процедури перевірки". Адже попередня спроба Науру продавати паспорти закінчилася скандалом – країна продала громадянство членам "Аль-Каїди", яких згодом заарештували в одній з азійських країн.



Бухта Анібаре в Науру / Hadi Zaher, Вікіпедія

Головне про Науру

Ця держава розташована на невеликому плато фосфоритних порід у малонаселеній південній частині Тихого океану, на північний схід від Австралії. Її площа всього 21 квадратний кілометр. Там проживає близько 13 тисяч людей.

Науру: показуємо на карті

Науру є найменшою острівною державою світу й однією з найменших незалежних республік на Землі, поступаючись тільки Монако і Ватикану.

Наразі ця невеличка держава під загрозою, оскільки в разі підвищення рівня Світового океану, що наразі відбувається через глобальне потепління, острову загрожує затоплення.