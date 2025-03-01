Де в Європі легко отримати громадянство
- Португалія є однією з країн ЄС, де порівняно легко отримати громадянство через натуралізацію, інвестиції або шлюб.
- Громадянство також можна отримати за походженням, зокрема якщо предки були євреями-сефардами, вигнаними з Португалії у XV столітті.
У більшості країн ЄС паспорт громадянина отримати важко. Однак у деяких державах шлях відносно простіший та швидший.
Однією з таких країн є Португалія, де громадянство можна отримати кількома шляхами. Про це розповідає 24 Канал.
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Як отримати громадянство Португалії
Загалом Португалія є однією з трьох країн ЄС, які найшвидше видають громадянство. Отримати португальський паспорт можна кількома шляхами.
Перший спосіб – через натуралізацію. Для цього потрібно проживати в Португалії за посвідкою не менше 5 років. Також необхідно вивчити мову щонайменше до рівня A2. І, звісно, у заявника не повинно бути серйозних проблем із законом.
Крім цього, там діє програма "Золота віза". Якщо іноземець інвестує в економіку Португалії на суму від 500 000 євро, то можна одразу отримати посвідку на постійне проживання, а через 5 років податися на громадянство.
Також громадянство Португалії можна отримати через шлюб, але не раніше ніж через 3 роки після розписки. При цьому не обов'язково жити в країні, але потрібно довести "реальний зв'язок" із партнером.
Можливі варіанти отримання громадянства за походженням:
- Португалія видає паспорт за походженням (Jus Sanguinis). Якщо є предки з Португалії, то можна подати заявку на громадянство.
- Людям, чиї предки були євреями-сефардами і їхні сім'ї були вигнані з Португалії у XV столітті, також видають громадянство. Але необхідно надати докази родинного зв'язку.