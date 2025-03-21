Це резонансна подія, – у ще одній країні відкрили генеральне консульство України

Міністерство закордонних справ оголосило про офіційне відкриття Генерального консульства України в Мумбаї, Індія. Нова дипломатична місія покликана захищати права та інтереси українських громадян.

Також консульство сприятиме розвитку партнерських відносин та налагодженню ділових зв'язків у регіоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу МЗС.

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МЗС відкрило консульство в Мумбаї

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга пояснив, що у Мумбаї провели великий бізнес-форум за участі понад 130 індійських компаній і на заході офіційно інавгурували нове генконсульство.

Це була справді резонансна подія, яка широко висвітлювалася в індійській пресі. Інтерес до роботи в Україні, розвиток партнерств та інвестицій – величезний,

– повідомляє він.

За інформацією МЗС:

Мумбай, визнаний фінансовою столицею Індії, є одним з найбільших міст світу, наразі посідаючи 6 місце за розміром міської агломерації.

Це місто – дім для найбільшої кількості мільярдерів в Азії. Є великим економічним, культурним і торговим центром країни.

Мумбай відомий своїм потужним фінансовим сектором, в якому розташована значна кількість міжнародних корпорацій та банків.

Зазначається, що Україна активно посилює свою дипломатичну взаємодію, економічну співпрацю та ділові зв'язки з Індією.

Тим часом міністр національної єдності Олексій Чернишов припустив скільки українців повернуться додому після війни.