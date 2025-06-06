Запрацював найвищий у світі залізничний міст: який вигляд має грандіозний проєкт

6 червня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді урочисто відкрив "Chenab Bridge". Він став найбільшим залізничним арковим мостом на планеті.

Цей грандіозний інженерний проєкт пролягає через мальовничу гірську долину в Кашмірі – регіоні, що вже багато років залишається осередком геополітичної напруги між Індією, Пакистаном та Китаєм, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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В Індії відкрили найвищий залізничний міст у світі

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді урочисто відкрив залізничний міст через річку Ченаб у Кашмірському регіоні, який став найвищим арковим залізничним мостом у світі. Його висота сягає 359 метрів, а загальна довжина становить 1,3 кілометра.



"Chenab Bridge" в Індії став найвищим залізничним мостом у світі / Скриншот з відео Наренди Моді у мережі "X"

Під час церемонії Моді символічно перерізав червону стрічку та пройшов мостом, тримаючи в руках прапор Індії. Крім того, здійснив подорож одним із пасажирських поїздів, що почали курсувати через нову переправу.

"Chenab Bridge" – не лише винятковий зразок архітектури. Він покращить сполучення між Джамму та Срінагаром,

– написав Нарендра Моді.

Зазначається, що загальна вартість будівництва моста перевищує 160 мільйонів доларів.

Яким було відкриття: дивіться відео

Міст має важливу роль

Інфраструктурні проєкти, такі як "Chenab Bridge", є частиною стратегії Моді, спрямованої на трансформацію Індії у розвинену державу до 2047 року. Його уряд інвестує мільярди доларів у модернізацію транспортної інфраструктури, приділяючи особливу увагу гірським регіонам.

"Chenab Bridge" представлений урядом прем'єр-міністра Індії як символ інженерної майстерності, національної єдності та стратегічного впливу Індії в регіоні, де все ще відчутно напруження через збройні конфлікти та політичні розбіжності.

Тим часом вже впродовж червня у Китаї відкриють найвищий міст у світі. Він в 9 разів вищий за Золоті Ворота в Сан-Франциско.