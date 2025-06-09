Этот грандиозный инженерный проект пролегает через живописную горную долину в Кашмире – регионе, что уже много лет остается центром геополитического напряжения между Индией, Пакистаном и Китаем, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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В Индии открыли самый высокий железнодорожный мост в мире

Премьер-министр Индии Нарендра Моди торжественно открыл железнодорожный мост через реку Ченаб в Кашмирском регионе, который стал самым высоким арочным железнодорожным мостом в мире. Его высота достигает 359 метров, а общая длина составляет 1,3 километра.



"Chenab Bridge" в Индии стал самым высоким железнодорожным мостом в мире / Скриншот из видео Наренды Моди в сети "X"

Во время церемонии Моди символически перерезал красную ленту и прошел по мосту, держа в руках флаг Индии. Кроме того, совершил путешествие одним из пассажирских поездов, что начали курсировать через новую переправу.

"Chenab Bridge" – не только исключительный образец архитектуры. Он улучшит сообщение между Джамму и Сринагаром,

– написал Нарендра Моди.

Отмечается, что общая стоимость строительства моста превышает 160 миллионов долларов.

Каким было открытие: смотрите видео

Мост имеет важную роль

Инфраструктурные проекты, такие как "Chenab Bridge", являются частью стратегии Моди, направленной на трансформацию Индии в развитое государство до 2047 года. Его правительство инвестирует миллиарды долларов в модернизацию транспортной инфраструктуры, уделяя особое внимание горным регионам.

"Chenab Bridge" представлен правительством премьер-министра Индии как символ инженерного мастерства, национального единства и стратегического влияния Индии в регионе, где все еще ощутимо напряжение из-за вооруженных конфликтов и политических разногласий.

Между тем уже в течение июня в Китае откроют самый высокий мост в мире. Он в 9 раз выше Золотых Ворот в Сан-Франциско.