Іспанія скорочує робочий тиждень: скільки тепер працюватимуть в країні й що з зарплатою

Іспанський уряд на своєму останньому засіданні офіційно схвалив скорочений робочий тиждень. Декрет вже викликав суперечки у парламенті.

Робочий тиждень хочуть скоротити з 40 до 37,5 годин без змін заробітної плати. Відповідний декрет вже був підписаний віцепрем'єркою, міністеркою праці Іспанії Йоландою Діас, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Іспанія схвалила скорочення робочого тижня в країні

Пропозиція уряду щодо скорочення робочого тижня наразі очікує на схвалення парламенту, де вона стикається з суперечностями. Якщо декрет буде ухвалено, очікується, що скорочений робочий час запровадять до кінця поточного року.

Ця пропозиція спрямована на те, щоб жити краще, менше працювати й бути набагато продуктивнішим і економічно ефективнішим,

– зауважила Діас щодо свого декрету.

Першочерговим зобов'язанням лівоцентристського уряду було скорочення робочого часу. Однак, залишається невизначеність щодо ухвалення запропонованого декрету.

Не всі підтримують

Уряд Педро Санчеса бореться з відсутністю чіткої більшості, тому "змушений балансувати між вимогами кількох партій". А прем'єр Санчес та міністерка Діас мають конфлікти з іншими членами уряду.

Іспанська конфедерація організацій роботодавців (CEOE) виступила категорично проти запропонованої ініціативи, заявивши, що вона призведе до збільшення витрат іспанських компаній і знизить їхню конкурентоспроможність на ринку.

Крім того, Центральний банк Іспанії оприлюднив попередження щодо потенційного впливу зростання вартості робочої сили на економіку. Заявив, що таке рішення може призвести до посилення інфляції та перешкоджати створенню нових робочих місць.