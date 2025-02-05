Робочий тиждень хочуть скоротити з 40 до 37,5 годин без змін заробітної плати. Відповідний декрет вже був підписаний віцепрем'єркою, міністеркою праці Іспанії Йоландою Діас, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Іспанія схвалила скорочення робочого тижня в країні

Пропозиція уряду щодо скорочення робочого тижня наразі очікує на схвалення парламенту, де вона стикається з суперечностями. Якщо декрет буде ухвалено, очікується, що скорочений робочий час запровадять до кінця поточного року.