Рабочая неделя хотят сократить с 40 до 37,5 часа без изменений заработной платы. Соответствующий декрет уже был подписан вице-премьером, министром труда Испании Йоландой Диас, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Испания одобрила сокращение рабочей недели в стране

Предложение правительства по сокращению рабочей недели пока ожидает одобрения парламента, где оно сталкивается с противоречиями. Если декрет будет принят, ожидается, что сокращенное рабочее время введут до конца текущего года.