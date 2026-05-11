Європа готується до аномальної спеки: Іспанія створює систему кліматичних укриттів

Після рекордно спекотного літа, Іспанія стала однією з перших країн Європи, яка запускає масштабну мережу так званих "кліматичних притулків" для населення. Ініціативу оголосив уряд прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса як частину нової стратегії адаптації до кліматичних змін.

Як повідомляє Euronews, лише за одне літо екстремальна погода завдала ЄС збитків щонайменше на 43 мільярди євро. Але найбільша втрата, звісно, людські житя.

Дивіться також Іспанія оновила рекорд цін на оренду житла: скільки тепер коштують квартири

Що таке "кліматичні укриття"?

Йдеться про спеціально облаштовані громадські простори, де люди можуть безпечно перечекати періоди екстремальної спеки. Зазвичай такі локації включають:

кондиціоновані приміщення,

доступ до питної води,

зони відпочинку та охолодження,

можливість перебувати кілька годин безкоштовно.

Як мовиться на сайті Barcelona for Climate, у Барселоні вже функціонує близько 400 таких пунктів, розміщених у:

бібліотеках

музеях,

спортивних комплексах,

торгових центрах.



Де у Барселоні розташовані "кліматичні укриття" / Фото Barcelona for Climate

Чому це стало необхідністю?

Рішення ухвалили після хвиль аномальної спеки, коли температура в окремих регіонах Іспанії досягала +45 градусів. За даними Euronews, у 2025 році в країні було зафіксовано понад 150 тисяч смертей, пов'язаних зі спекою, причому значна частина випадків стала наслідком тривалого перебування людей у перегрітих приміщеннях або на вулиці.

Додамо, що екстремальна спека вже стала проблемою для більшої частини Європи. Минулого року хвилі високих температур фіксувалися також у:

Франції,

Італії,

Португалії,

Великій Британії,

навіть Фінляндії, де одну з ковзанок тимчасово переобладнали під кліматичний притулок.

Дослідниця Центру цифрової трансформації та управління Відкритого університету Каталонії Ельвіра Хіменес назвала екстремальну спеку "найсмертоноснішою екологічною небезпекою" в Європі. Вона наголошує, що найбільше зростання смертності спостерігається в південних країнах ЄС – Іспанії, Італії, Греції, Франції, Хорватії, Кіпрі, Словенії, Мальті та Сербії.

На її думку, кліматичні притулки мають стати не тимчасовим заходом, а частиною довгострокового переосмислення міської інфраструктури — разом із розвитком зелених зон і змінами в транспортних системах.

Раніше ми писали, що влітку 2025 року Румунія та Угорщина переживали екстремальну спеку, з температурами, що перевищують +40 градусів. У Румунії на півдні навіть оголошували найвищий рівень небезпеки, а в Угорщині фіксували найвищу температуру за останнє століття.