В'їхати зі звичайним паспортом – вже не вийде: Іспанія запровадила спеціальні візи для росіян

Іспанія приєдналася до Великої Британії та Чехії, які скасували привілеї безвізового транзиту для громадян Росії в аеропортах. Починаючи з 12 липня, особам зі звичайними російськими паспортами буде заборонено в'їзд до транзитних зон в іспанських аеропортах.

Влада заявила, що таку візу доведеться отримати навіть для коротких пересадок, які не передбачають виїзду з міжнародної зони. Про це пише 24 Канал з посиланням на МЗС Іспанії.

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Транзитний в'їзд росіян до Іспанії тепер лише з візами

З 12 липня росіяни зі стандартними паспортами, які мають намір подорожувати транзитом через іспанські аеропорти, повинні отримати дійсну візу в консульстві до початку подорожі. Тривалість транзиту не повинна перевищувати 24 годин.

Громадянам РФ, які мають звичайні паспорти, для транзиту через міжнародні зони аеропортів Іспанії потрібно мати аеропортову транзитну візу (TAP),

– йдеться в повідомленні.

Міністерство закордонних справ роз'яснило, що TAP дозволяє подорожувати в межах міжнародної зони аеропортів Шенгенської зони, але не дає права на в'їзд на територію 27 країн Шенгенської зони.

Крім того, було підтверджено, що росіянам, які мають дійсну шенгенську візу, не потрібна окрема транзитна віза.

Нагадаємо, після початку війни в Україні безвізовий транзит для росіян заборонили щонайменше три країни – перед Іспанією це зробила Чехія і Велика Британія. Прогнозується, що такий приклад наслідують й інші країни ЄС.

Тим часом МЗС України попередило своїх громадян не їхати у 6 конкретних країн.