Іспити з польської для іноземців будуть проводити по-новому: ось що зміниться

Президент Польщі підписав новий закон щодо іспитів на знання польської мови, і українцям, що хочуть скласти його, потрібно підготуватися до змін. Одна з них стосуватиметься і вартості екзамену.

Зміни до Закону про польську мову та Закону про Національне агентство академічних обмінів передбачають передусім зовсім іншу максимальну вартість іспиту на володіння мовою як іноземною, пише InPoland.

Як зміниться іспит з польської мови для іноземців?

Наразі вартість іспиту визначається за ставкою, що базується на євро. Та вже зовсім скоро ціна залежатиме від середньої зарплати поляків за третій квартал попереднього року. Відтак, для дорослих максимальна плата за іспит буде такою:

6% для A1–A2;

7% для B1–B2;

9% для C1–C2.

Ще одна зміна – кандидатів розподілятимуть за віком, а вікове обмеження становить 16 років. Відтак, підлітки та діти складатимуть іспити окремо від дорослих. Водночас люди до 16 років не зможуть складати іспит на рівень C1–C2. Вважається, що це значно спростить систему.

А щоб не виникло жодних проблем з сертифікатом за іспит, протягом 25 років після його складання можна буде запросити дублікат.

Зміниться також і оцінювання

Зміни до закону передбачають також і збільшення кількості екзаменаційних комісій. Раніше, коли багато кандидатів складали іспит водночас, додатковий екзаменатор призначався за іншою логікою. А ось зараз у законі чітко прописано: коли людей, що пишуть іспит, понад 30, на кожні 15 кандидатів потрібний додатковий член комісії.

А організовувати іспити зможуть тільки ті установи, що відповідають конкретним вимогам щодо досвіду викладання та організації: наприклад, університет з мовними програмами та інші установи, де польську викладають мінімум 4 роки.

Також з'явилася вимога щодо мінімальної кількості навчальних годин на кожному рівні протягом року – без виконання цієї умови заклад навіть не зможе подати заявку на отримання дозволу.

Закон почне діяти 1 січня 2027 року.

Нові вимоги з'являються і до кандидатів на громадянство

Ще одна зміна, на яку варто очікувати українцям у Польщі, стосується отримання громадянства. У польському уряді вже працюють над тим, аби ускладнити процедуру – зокрема, планують запровадити іспит з мови та історії країни, аби довести, що людина може інтегруватися у місцеве суспільство.

Термін легального проживання у Польщі, що необхідний для подачі заявки, також зросте.