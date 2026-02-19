Не Польща і не Німеччина: яка країна ЄС приймає найбільше біженців

У Європейському Союзі оприлюднили нові дані про те, які країни найчастіше надають притулок іноземцям. Статистика показує, що цього разу лідером стала не Німеччина, як багато хто очікував.

Нову інформацію оприлюднив Eurostat. Згідно зі статистикою за листопад 2025 року, Італія стала країною №1 в ЄС за кількістю задоволених заяв на притулок.

Притулок (азил) – це спеціальний правовий статус, який держава надає іноземцю, якщо у його країні йому загрожує переслідування або небезпека через:

політичні переконання,

релігію,

етнічне походження,

належність до певної соціальної групи.

Скільки людей звернулися по захист?

У листопаді 2025 року вперше подали заявки на отримання притулку в ЄС 54 825 осіб з-поза меж блоку. Це:

на 26% менше, ніж у листопаді 2024 року (74 495 осіб);

на 12% менше, ніж у жовтні 2025 року (62 375 осіб).

Таким чином, масштаби подання нових заяв продовжують зменшуватися. Водночас кількість повторних заяв становила 11 455, що:

на 62% більше, ніж у листопаді 2024 року;

на 23% менше, ніж у жовтні 2025 року.



Яка країна ЄС приймає найбільше біженців / Фото Unsplash

Громадяни яких країн найчастіше просять притулку?

У листопаді 2025 року найбільше заяв вперше подали громадяни:

Венесуели – 8 060 осіб,

Афганістану – 5 125,

Бангладеш – 3 585,

Сирії – 2 365.

Які країни прийняли найбільше заяв?

За даними Євростату, у листопаді 2025 року найбільшу кількість позитивних рішень щодо надання притулку ухвалили:

Італія – 12 195,

Іспанія – 11 875,

Франція – 8 845,

Німеччина – 8 740.

Таким чином, саме Італія стала лідером серед країн ЄС за кількістю задоволених заяв на міжнародний захист.

Як це впливає на економіку Європи?

Як пише Eurofound, Європа стикається з проблемою старіння населення та дефіциту робочої сили. Однак більшість осіб, які звертаються за притулком, перебувають у працездатному віці, що потенційно може допомогти заповнити нестачу кадрів, особливо у сферах із нижчою кваліфікацією або високою мобільністю.

Раніше ми писали, що українські біженці в ЄС суттєво вплинули на економіки країн, особливо Польщі, де внесли 99 мільярдів злотих до бюджету у 2024 році.