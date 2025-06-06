Неприємне відкриття: туристів попередили про морозиво в Італії
- Туристів в Італії попередили про можливі шахрайства з морозивом, особливо у Римі, де продають "дешеву копію" джелато.
- Справжнє джелато зазвичай має блідий колір, оскільки не містить штучних барвників.
Туристів закликали бути обережними, купляючи морозиво в Італії цього літа. Річ у тім, що їх можуть обдурити.
Особливо зухвала афера з морозивом поширена в Римі. Про це пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.
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Як туристів в Італії дурять на морозиві
Безліч мандрівників вважають за обов'язок спробувати джелато – всесвітньо відомий заморожений десерт, який відрізняється своєю особливою кремовою текстурою та рецептурою.
Воно збивається значно повільніше, ніж звичайне морозиво, дуже ніжне, при цьому щільне і повільно тане.
Однак, як повідомили журналісти, багато точок із джелато насправді продають "дешеву копію".
Джелато інакше відчувається в роті, ніж морозиво / Pexels
Як відрізнити справжнє джелато від звичайного морозива
Якщо кольори морозива особливо яскраві, переважно це вже ознака того, що за вітриною несправжнє джелато, а просто морозиво.
Класичне джелато зазвичай має блідий колір, оскільки виробники не використовують штучні харчові барвники під час процесу.
До слова, також в Італії готують афогато – дуже смачний десерт із кави та морозива. Люди вишукуються у довжелезні черги, аби тільки скуштувати його.