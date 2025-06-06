Особливо зухвала афера з морозивом поширена в Римі. Про це пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Як туристів в Італії дурять на морозиві

Безліч мандрівників вважають за обов'язок спробувати джелато – всесвітньо відомий заморожений десерт, який відрізняється своєю особливою кремовою текстурою та рецептурою.

Воно збивається значно повільніше, ніж звичайне морозиво, дуже ніжне, при цьому щільне і повільно тане.

Однак, як повідомили журналісти, багато точок із джелато насправді продають "дешеву копію".



Джелато інакше відчувається в роті, ніж морозиво / Pexels

Як відрізнити справжнє джелато від звичайного морозива

Якщо кольори морозива особливо яскраві, переважно це вже ознака того, що за вітриною несправжнє джелато, а просто морозиво.

Класичне джелато зазвичай має блідий колір, оскільки виробники не використовують штучні харчові барвники під час процесу.

До слова, також в Італії готують афогато – дуже смачний десерт із кави та морозива. Люди вишукуються у довжелезні черги, аби тільки скуштувати його.