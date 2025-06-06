Особенно дерзкая афера с мороженым распространена в Риме. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Как туристов в Италии обманывают на мороженом

Множество путешественников считают обязанностью попробовать джелато – всемирно известный замороженный десерт, который отличается своей особой кремовой текстурой и рецептурой.

Оно взбивается значительно медленнее, чем обычное мороженое, очень нежное, при этом плотное и медленно тает.

Однако, как сообщили журналисты, многие точки с джелато на самом деле продают "дешевую копию".



Джелато иначе ощущается во рту, чем мороженое / Pexels

Как отличить настоящее джелато от обычного мороженого

Если цвета мороженого особенно яркие, преимущественно это уже признак того, что за витриной ненастоящее джелато, а просто мороженое.

Классическое джелато обычно имеет бледный цвет, поскольку производители не используют искусственные пищевые красители во время процесса.

К слову, также в Италии готовят афогато – очень вкусный десерт из кофе и мороженого. Люди выстраиваются в длинные очереди, чтобы только попробовать его.