Від Італії до Німеччини: нові високошвидкісні поїзди спростять подорожі пасажирам

Починаючи з грудня 2026 року, провідний транспортний оператор Італії має намір продемонструвати німецьким пасажирам суть комфортних залізничних подорожей. Запустить знамениті швидкісні поїзди Frecciarossa, що з'єднують Німеччину та Італію.

На відміну від німецького Deutsche Bahn, який постійно критикують за постійні затримки та низький рівень обслуговування, італійська Trenitalia була визнана найкращим залізничним оператором в Європі. Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Deutsche Bahn.

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Німеччину та Італії з'єднають потягом

Важливою подією для європейського залізничного транспорту є запуск швидкісних поїздів між Мюнхеном і Міланом та Римом з прямим маршрутом через Інсбрук. Очікується, що протягом наступних 2 років послуга буде поступово поширюватися на Берлін і Неаполь.

На початковому етапі потяг курсуватиме один раз на день. Пасажири можуть розраховувати на те, що час у дорозі за маршрутом Мюнхен – Мілан становитиме близько 6,5 годин, а з Мюнхена до Рима – близько 8,5 годин.

Ми бачимо, що люди все частіше хочуть перетинати кордони екологічно чистим способом залізницею. Наш проєкт надасть додаткового імпульсу сектору міжнародних перевезень на великі відстані, що бурхливо розвивається,

– заявив Майкл Петерсон, член ради директорів DB.

У планах запустити 5 щоденних рейсів, що з'єднають Німеччину, Австрію та Італію. Ця ініціатива збігається з очікуваним відкриттям базового тунелю Бреннер, яке планується завершити до кінця 2032 року.

Очікується, що після введення тунелю в експлуатацію час у дорозі скоротиться приблизно на годину, що покращить сполучення між цими ключовими країнами.

Запускають і доволі оригінальні потяги. Наприклад, з Вільнюса до Риги ходитиме рожевий вагон-холодник.