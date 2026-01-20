Канада створила "вікно можливостей" для українців: що це означає

Для тисяч українців, які нині перебувають у Канаді, з'явився шанс легше зберегти законний статус у країні та продовжити життя без ризику депортації. Річ у тім, що Федеральний уряд Канади запровадив тимчасові правила, які спрощують отримання дозволів на роботу або навчання для окремих категорій українців.

Що відомо про "вікно можливостей" для українців у Канаді – розкаже CIC News.

Дивіться також Не випадковість: чому у Канаді немає пральних машинок вдома

Що конкретно це означає для українців?

Міністерство імміграції, біженців та громадянства Канади (IRCC) оголосило про нову тимчасову політику, що дозволяє подавати заявки на робочі та студентські дозволи навіть тим заявникам, які за стандартних умов не відповідали б імміграційним вимогам. Мовиться про громадян України, а також їхніх членів сім'ї, які подали заяви на постійне проживання.

Саме для цієї групи заявників уряд передбачив низку винятків і послаблень. Скористатися новими правилами можна за двома основними сценаріями.

Перший стосується осіб, які перебувають у Канаді з чинним тимчасовим статусом або подали заяву на його відновлення протягом 90 днів після втрати.

або подали заяву на його відновлення протягом 90 днів після втрати. Другий охоплює тих, хто мав дійсний статус на момент подання заявки на постійне проживання, але згодом його втратив, або перебував у статусі не пізніше ніж за 90 днів до подання PR-заяви.

Важливо, що заявників звільняють від стандартних підстав для відмови, пов'язаних із простроченим перебуванням, навчанням чи роботою без відповідного дозволу. Також на них не поширюються звичні вимоги щодо 90-денного строку відновлення статусу.

Як подати заяву?

Подати заяву необхідно безпосередньо з території Канади не пізніше 31 березня 2026 року. Нова тимчасова політика набула чинності 16 січня 2026 року та діятиме до 31 березня 2027 року. Водночас в IRCC застерігають, що, як і всі тимчасові програми, вона може бути припинена достроково.



Канада створила "вікно можливостей" для українців / Фото Unsplash

Чому це важливо?

Програма надання постійного проживання для українців із родинними зв'язками в Канаді діяла з жовтня 2023 року до жовтня 2024-го. Як мовиться на сайті уряду Канади, вона була запроваджена у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну та мала на меті возз'єднання сімей. У межах програми українці повинні були довести наявність близьких родичів – громадян або постійних мешканців Канади – або бути їхніми подружжями чи партнерами.

Загалом канадський уряд отримав понад 13 тисяч заявок, а на статус постійного мешканця або відповідні візи претендували майже 24 тисячі осіб. Нова ініціатива стала логічним продовженням програми CUAET, запущеної у березні 2022 року для екстреного прийому українців, які рятувалися від війни.

Яка ситуація з візами у США?