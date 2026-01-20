Что известно об "окне возможностей" для украинцев в Канаде – расскажет CIC News.

Смотрите также Не случайность: почему в Канаде нет стиральных машинок дома

Что конкретно это означает для украинцев?

Министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC) объявило о новой временной политике, позволяющей подавать заявки на рабочие и студенческие разрешения даже тем заявителям, которые при стандартных условиях не соответствовали бы иммиграционным требованиям. Говорится о гражданах Украины, а также их членов семьи, которые подали заявления на постоянное проживание.

Именно для этой группы заявителей правительство предусмотрело ряд исключений и послаблений. Воспользоваться новыми правилами можно по двум основным сценариям.

Первый касается лиц, которые находятся в Канаде с действующим временным статусом или подали заявление на его восстановление в течение 90 дней после потери.

или подали заявление на его восстановление в течение 90 дней после потери. Второй охватывает тех, кто имел действительный статус на момент подачи заявки на постоянное проживание, но впоследствии его потерял, или находился в статусе не позднее чем за 90 дней до подачи PR-заявления.

Важно, что заявителей освобождают от стандартных оснований для отказа, связанных с просроченным пребыванием, обучением или работой без соответствующего разрешения. Также на них не распространяются привычные требования по 90-дневному сроку восстановления статуса.

Как подать заявление?

Подать заявление необходимо непосредственно с территории Канады не позднее 31 марта 2026 года. Новая временная политика вступила в силу 16 января 2026 года и будет действовать до 31 марта 2027 года. В то же время в IRCC предостерегают, что, как и все временные программы, она может быть прекращена досрочно.



Канада создала "окно возможностей" для украинцев / Фото Unsplash

Почему это важно?

Программа предоставления постоянного проживания для украинцев с родственными связями в Канаде действовала с октября 2023 года до октября 2024-го. Как говорится на сайте правительства Канады, она была введена в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину и имела целью воссоединение семей. В рамках программы украинцы должны были доказать наличие близких родственников – граждан или постоянных жителей Канады – или быть их супругами или партнерами.

В целом канадское правительство получило более 13 тысяч заявок, а на статус постоянного жителя или соответствующие визы претендовали почти 24 тысячи человек. Новая инициатива стала логическим продолжением программы CUAET, запущенной в марте 2022 года для экстренного приема украинцев, которые спасались от войны.

Какова ситуация с визами в США?