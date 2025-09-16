В Іспанії поменшає житла для туристів: понад 50 тисяч апартаментів стануть недоступні
- Іспанський уряд планує вилучити близько 53 тисяч туристичних квартир з реєстру через численні порушення, щоб перетворити їх на житло для постійної оренди.
- Платформи Airbnb та Booking вже отримали вказівки прибрати рекламу цих квартир, причому Андалусія лідирує серед регіонів за кількістю нерегламентованих житлових одиниць.
Іспанський уряд планує перетворити близько 53 тисяч туристичних квартир на житла для постійної оренди. Рішення з'явилося після виявлення численних порушень у національному реєстрі.
Туристам у Іспанії відтепер буде дещо складніше знайти місце для зупинки – адже уряд країни оголосив про вилучення близько 53 000 туристичних квартир з Єдиного реєстру туристичної та сезонної оренди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.
Чому туристичні квартири вилучають з реєстру?
Про вилучення десятків тисяч квартир для туристичної оренди заявив прем'єр-міністр країни Педро Санчес.
Ми виявили тисячі порушень у багатьох із цих будинків, призначених для здачі в оренду на час відпустки та для туристів. І ми збираємося вилучити 53 000 будинків з цього реєстру, щоб вони стали постійним місцем для здачі в оренду молоді та сімей у нашій країні,
– заявив він.
А міністерство житлово-комунального господарства вже зв'язалося з популярними платформами, як-от Airbnb та Booking, аби вони прибрали рекламу квартир, які відтепер будуть недоступні.
У неділю у Airbnb опублікували заяву про те, що це новий розділ для компанії в Іспанії, що визначається проактивним прагненням до співпраці та якості. Попри те, що раніше компанія мала кілька сутичок з іспанським урядом, близько 70 000 оголошень тепер все ж мають офіційний реєстраційний номер – а відтак відповідають вимогам Іспанії.
Андалусія очолює перелік регіонів з найбільшою кількістю житла, що не відповідало вимогам. Через це у 16 740 квартирах довелося скасувати реєстрації. Далі йдуть Канарські острови, Каталонія, Валенсія, Галісія, Балеарські острови, Мадрид та Мурсія.
Які ще новини Іспанії варто знати?
- Виявляється, в Іспанії можна легко отримати штраф у 300 євро за прогулянку вулицею у неналежному одязі. Туристам варто бути обачними, аби не ходити у купальниках чи тільки у пляжних шортах, адже в деяких регіонах країни це заборонено.
- Нещодавно один з популярних іспанських пляжів закрили через те, що на ньому виявили небезпечного та отруйного морського молюска. За кілька днів пляж запрацював знову, та туристів все ще закликають до обережності.
- А ось українку, що живе в Іспанії, здивувала одна місцева традиція – жінки в країні не змінюють прізвище після заміжжя. І через це на одну родину може припадати шість прізвищ.