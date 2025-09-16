В Испании станет меньше жилья для туристов: более 50 тысяч апартаментов станут недоступны
- Испанское правительство планирует изъять около 53 тысяч туристических квартир из реестра из-за многочисленных нарушений, чтобы превратить их в жилье для постоянной аренды.
- Платформы Airbnb и Booking уже получили указания убрать рекламу этих квартир, причем Андалусия лидирует среди регионов по количеству нерегламентированных жилых единиц.
Испанское правительство планирует превратить около 53 тысяч туристических квартир в жилье для постоянной аренды. Решение появилось после выявления многочисленных нарушений в национальном реестре.
Туристам в Испании отныне будет несколько сложнее найти место для остановки – ведь правительство страны объявило об изъятии около 53 000 туристических квартир из Единого реестра туристической и сезонной аренды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.
Почему туристические квартиры изымают из реестра?
Об изъятии десятков тысяч квартир для туристической аренды заявил премьер-министр страны Педро Санчес.
Мы обнаружили тысячи нарушений во многих из этих домов, предназначенных для сдачи в аренду на время отпуска и для туристов. И мы собираемся изъять 53 000 домов из этого реестра, чтобы они стали постоянным местом для сдачи в аренду молодежи и семей в нашей стране,
– заявил он.
А министерство жилищно-коммунального хозяйства уже связалось с популярными платформами, например Airbnb и Booking, чтобы они убрали рекламу квартир, которые отныне будут недоступны.
В воскресенье в Airbnb опубликовали заявление о том, что это новый раздел для компании в Испании, что определяется проактивным стремлением к сотрудничеству и качеству. Несмотря на то, что ранее компания имела несколько столкновений с испанским правительством, около 70 000 объявлений теперь все же имеют официальный регистрационный номер – а затем соответствуют требованиям Испании.
Андалусия возглавляет перечень регионов с наибольшим количеством жилья, что не соответствовало требованиям. Поэтому в 16 740 квартирах пришлось отменить регистрации. Далее следуют Канарские острова, Каталония, Валенсия, Галисия, Балеарские острова, Мадрид и Мурсия.
Какие еще новости Испании стоит знать?
- Оказывается, в Испании можно легко получить штраф в 300 евро за прогулку по улице в неподобающей одежде. Туристам стоит быть осмотрительными, чтобы не ходить в купальниках или только в пляжных шортах, ведь в некоторых регионах страны это запрещено.
- Недавно один из популярных испанских пляжей закрыли из-за того, что на нем обнаружили опасного и ядовитого морского моллюска. Через несколько дней пляж заработал снова, и туристов все еще призывают к осторожности.
- А вот украинку, живущую в Испании, удивила одна местная традиция – женщины в стране не меняют фамилию после замужества. И поэтому на одну семью может приходиться шесть фамилий.