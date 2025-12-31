Один знак, за яким можна легко визначити кишенькових злодіїв: варто дізнатися перед відпусткою

Немає нічого гіршого, ніж виявити, що у вас вкрали гаманець чи телефон за кордоном. Це може зіпсувати весь відпочинок та викликати чимало несподіваних проблем.

Ніхто не застрахований повністю від кишенькової крадіжки – втім, все ж є способи захистити себе. Зокрема, експерти діляться, що впізнати кишенькового злодія можна за одним елементарним знаком, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Як уникнути кишенькових злодіїв у відпустці?

Кишенькові крадіжки – це надзвичайно поширена проблема для туристів у Європі, особливо якщо ви гуляєте людними, популярними районами. Злодії часто обирають відпочивальників, що видаються неуважними, або ж відволікаються – а тоді забирають їхні телефони, сумки й гаманці.

Особливо уважними радять бути в Іспанії – деякі популярні міста найбільше потерпають від кишенькових злодіїв: Мадрид, Барселона тощо. Тож перед поїздкою туди слід запам'ятати неймовірно простий спосіб виявити кишенькових злодіїв за лічені миті.

Після років життя в Іспанії починаєш помічати ті ж самі закономірності, за якими стежать місцеві жителі. Не варто підозрювати всіх. Йдеться радше про те, щоб знати, яка поведінка виділяється в натовпі,

– поділився експерт Джеймс Сміт.

Кишенькові злодії часто діють парами чи невеликими групами: одна людина відволікає увагу, а інша краще цінні речі, пише Metropolitan Police. Вони часто одягаються, як туристи, носять з собою мапи чи фотографують. Але якщо по-справжньому звертати увагу, їхня поведінка може легко їх видати.

Одна з найбільш явних ознак – це те, що хтось безцільно затримується на одному місці. Зазвичай вони тримаються біля найбільш жвавих місць – входи до метро, площі, популярні пам'ятки. Одна з популярних шахрайських схем – це коли хтось з вами зіштовхується, і в цю мить інша людина витягає цінні речі з ваших кишень.

Отож, потрібно запам'ятати кілька простих звичок, які убезпечать вас від крадіжок:

у людних місцях тримайте сумку перед собою, де ви можете її бачити;

заправляйте блискавки всередину і тримайте сумку так, аби замок був біля вашого тіла;

не користуйтеся телефоном під час прогулянок жвавими вулицями;

тримайте речі у передніх, а не задніх кишенях.

