Один знак, за яким можна легко визначити кишенькових злодіїв: варто дізнатися перед відпусткою
- Кишенькові злодії часто діють парами, одна людина відволікає увагу, друга краде речі.
- Вони можуть безцільно затримуватися на жвавих місцях, одягатися як туристи та носити мапи.
Немає нічого гіршого, ніж виявити, що у вас вкрали гаманець чи телефон за кордоном. Це може зіпсувати весь відпочинок та викликати чимало несподіваних проблем.
Ніхто не застрахований повністю від кишенькової крадіжки – втім, все ж є способи захистити себе. Зокрема, експерти діляться, що впізнати кишенькового злодія можна за одним елементарним знаком, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Цікаво "Найкрасивіший острів у світі" руйнують напівзбудовані готелі: ось де він розташований
Як уникнути кишенькових злодіїв у відпустці?
Кишенькові крадіжки – це надзвичайно поширена проблема для туристів у Європі, особливо якщо ви гуляєте людними, популярними районами. Злодії часто обирають відпочивальників, що видаються неуважними, або ж відволікаються – а тоді забирають їхні телефони, сумки й гаманці.
Особливо уважними радять бути в Іспанії – деякі популярні міста найбільше потерпають від кишенькових злодіїв: Мадрид, Барселона тощо. Тож перед поїздкою туди слід запам'ятати неймовірно простий спосіб виявити кишенькових злодіїв за лічені миті.
Після років життя в Іспанії починаєш помічати ті ж самі закономірності, за якими стежать місцеві жителі. Не варто підозрювати всіх. Йдеться радше про те, щоб знати, яка поведінка виділяється в натовпі,
– поділився експерт Джеймс Сміт.
Кишенькові злодії часто діють парами чи невеликими групами: одна людина відволікає увагу, а інша краще цінні речі, пише Metropolitan Police. Вони часто одягаються, як туристи, носять з собою мапи чи фотографують. Але якщо по-справжньому звертати увагу, їхня поведінка може легко їх видати.
Одна з найбільш явних ознак – це те, що хтось безцільно затримується на одному місці. Зазвичай вони тримаються біля найбільш жвавих місць – входи до метро, площі, популярні пам'ятки. Одна з популярних шахрайських схем – це коли хтось з вами зіштовхується, і в цю мить інша людина витягає цінні речі з ваших кишень.
Отож, потрібно запам'ятати кілька простих звичок, які убезпечать вас від крадіжок:
- у людних місцях тримайте сумку перед собою, де ви можете її бачити;
- заправляйте блискавки всередину і тримайте сумку так, аби замок був біля вашого тіла;
- не користуйтеся телефоном під час прогулянок жвавими вулицями;
- тримайте речі у передніх, а не задніх кишенях.
Що ще потрібно знати туристам?
В популярній європейській країні попереджають, що там вже немає місця для туристів – тож краще подорож туди відкласти.
А ось одна африканська країна може похвалитися пірамідами, яких практично вдвічі більше, ніж у Єгипті. Втім, туристів там набагато менше.