"Це реальна проблема": українка назвала найгіршу пору року для переїзду до Іспанії
- Українка, яка живе в Іспанії, не рекомендує переїзд взимку через холод, відсутність опалення, підвищену вологість, а також складнощі з роботою та адаптацією дітей у школі.
- Перевагами зимового переїзду є менша кількість туристів і легший пошук житла з можливістю довгострокової оренди, причому ціни на оренду нижчі в північних і маленьких містах.
Багато людей, коли думають про Іспанію, уявляють собі тепло, море та сонце. Втім, приємний клімат у цій країні не тримається протягом цілого року. І один сезон для переїзду не дуже підходить.
Українка, що живе в Іспанії, переконана, що переїзд до цієї неймовірної країни взимку – це не найкраща ідея, повідомляє olenaspain.
Чому не варто переїжджати в Іспанію взимку?
Холод
Іспанія взимку – це не літо. Квартири без опалення, вологість, холодні ранки – цієї зими особливо холодно,
– поділилася українка.
За її словами, шанси підхопити в Іспанії застуду взимку дуже високий.
Школа
Для людей, що переїздять з дітьми, варто також врахувати те, що зима – це вже середина навчального року, і не найкращий час для того, аби дитина приєдналася до нового класу.
Мало того, що доведеться наздоганяти програму, так ще й адаптуватися до нового середовища. А діти зазвичай здружуються ще на початку року, і взимку знайти друзів може бути складніше.
Сезонна робота
Іспанія – це країна, де дуже багато сезонної роботи. І знайти заробіток влітку значно простіше – а ось взимку чимало кафе та ресторанів просто припиняють працювати.
Вологість і пліснява
Навіть якщо холоду сильного в Іспанії не буде, це не врятує від вологості, яка зрештою призводить до появи плісняви на стінах.
Для дітей і алергіків реальна проблема,
– додала жінка.
Чи є плюси зимового переїзду до Іспанії?
Одна з великих переваг, на яку точно слід зважати – це менша кількість туристів. Взимку іспанські міста спокійніше, і адаптуватися до іншого життя простіше. Окрім того, знайти житло на довгий період також простіше – орендодавці більш відкриті до довгих контрактів.
До речі, ціна за оренду також дуже сильно коливається від регіону, пише International Living. Зокрема, на півночі та у маленьких містах ціни значно нижчі – і однокімнатну квартиру можна знайти приблизно за 500 євро. А ось у великих містах, як-от Валенсія, ціни стартують від 900 євро.
