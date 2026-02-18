"Це реальна проблема": українка назвала найгіршу пору року для переїзду до Іспанії

Багато людей, коли думають про Іспанію, уявляють собі тепло, море та сонце. Втім, приємний клімат у цій країні не тримається протягом цілого року. І один сезон для переїзду не дуже підходить.

Українка, що живе в Іспанії, переконана, що переїзд до цієї неймовірної країни взимку – це не найкраща ідея, повідомляє olenaspain.

Чому не варто переїжджати в Іспанію взимку?

Холод

Іспанія взимку – це не літо. Квартири без опалення, вологість, холодні ранки – цієї зими особливо холодно,

– поділилася українка.

За її словами, шанси підхопити в Іспанії застуду взимку дуже високий.

Школа

Для людей, що переїздять з дітьми, варто також врахувати те, що зима – це вже середина навчального року, і не найкращий час для того, аби дитина приєдналася до нового класу.

Мало того, що доведеться наздоганяти програму, так ще й адаптуватися до нового середовища. А діти зазвичай здружуються ще на початку року, і взимку знайти друзів може бути складніше.

Сезонна робота

Іспанія – це країна, де дуже багато сезонної роботи. І знайти заробіток влітку значно простіше – а ось взимку чимало кафе та ресторанів просто припиняють працювати.

Вологість і пліснява

Навіть якщо холоду сильного в Іспанії не буде, це не врятує від вологості, яка зрештою призводить до появи плісняви на стінах.

Для дітей і алергіків реальна проблема,

– додала жінка.

Чи є плюси зимового переїзду до Іспанії?

Одна з великих переваг, на яку точно слід зважати – це менша кількість туристів. Взимку іспанські міста спокійніше, і адаптуватися до іншого життя простіше. Окрім того, знайти житло на довгий період також простіше – орендодавці більш відкриті до довгих контрактів.

До речі, ціна за оренду також дуже сильно коливається від регіону, пише International Living. Зокрема, на півночі та у маленьких містах ціни значно нижчі – і однокімнатну квартиру можна знайти приблизно за 500 євро. А ось у великих містах, як-от Валенсія, ціни стартують від 900 євро.

