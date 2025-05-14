Депортація зі США: основні причини "вигнання" з країни
- Основними причинами депортації зі США є порушення міграційного законодавства та скоєння злочинів.
- Існують й додаткові причини для "вигнання" з країни.
Кожна держава встановлює власні правила та умови, яких іноземцям необхідно дотримуватися. При цьому, якщо людина їх порушує, країна має право її депортувати.
У Сполучених Штатах значна кількість українців не ознайомлена з чинним імміграційним законодавством, що призводить до прикрих випадків "вигнання". 24 Канал розглядає ключові причини, що призводять до депортації іноземних громадян з США.
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Насамперед варто пам'ятати, що є дві основні підстави для депортації, які існують у кожній країні:
- порушення міграційного законодавства;
- скоєння злочинів на території країни.
Коли передбачена депортація з США
Розглянемо детальніше випадки, які можуть призвести до депортації іноземців зі США:
Домашнє насильство, переслідування, злочини проти дітей, порушення судових наказів, орієнтованих на захист інших громадян.
Шахрайство під час міграції, незаконне використання віз, дозволів та інших документів на в'їзд.
- Порушення неімміграційного статусу.
- Контрабанда (враховуючи співучасть шляхом підтримки, примушування, допомоги або будь-якого іншого сприяння).
- Фіктивний шлюб.
- Шахрайство з документами.
- Неправомірне представлення громадянином США.
- Шпигунство, саботаж та будь-яка передача інформації, що є важливою для національної безпеки.
- Участь у всіх формах геноциду.
- Незаконна участь у виборах.
Додаткові підстави для депортації
- Наркотична залежність або зловживання іншими речовинами, що підлягають контролю.
- Нездатність зареєструвати зміну адреси (якщо немає доказів, що порушення сталося ненавмисно).
- Діяльність, яка потенційно несе загрозу або справляє негативний вплив на міжнародну політику США.
- Витрати коштів з державного бюджету, що не можуть бути обґрунтовані.
Слід додати, що в лютому 2025 року США призупинило прийом міграційних заяв від українців.