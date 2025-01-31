В які дати найкраще бронювати квитки у Францію та Іспанію, щоб зекономити на відпустці

Експерти проаналізували дані про подорожі, визначивши найкращий час для бронювання квитків за найдешевшими пропозиціями.

Вони поділилися, коли бронювати рейси, щоб отримати найдешевші квитки до Франції, Іспанії, Німеччини тощо. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Коли з'являються найдешевші квитки в різні європейські міста

Експерти з платформи Which? проаналізували інформацію про рейси від Skyscanner. Вони виявили, що все залежить від маршруту. Деякі рейси найвигідніше бронювати за пів року до дати вильоту, а деякі – за кілька тижнів до поїздки.

Коли можна вихопити найдешевші квитки:

Париж, Франція – за 26 тижнів до вильоту,

Алгарве (Фаро), Португалія – за 5 тижнів,

Афіни, Греція – 6 тижнів,

Тенерифе, Іспанія – 10 тижнів.



Якщо слідкувати за рейсами, можна вихопити дуже дешеві квитки / Pexels

Має значення й те, коли ви плануєте відпочивати. До прикладу, якщо хочете поїхати до Барселони на Різдво, то найдешевші квитки з'являються за 17 тижнів до вильоту, якщо хочете побувати там в серпні – то за 13 тижнів, у квітні – за 17 тижнів.

А ось найдешевші поїздки до Парижа з'являються за 21 тиждень для квітня, за 26 тижнів для серпня та за 15 тижнів для Різдва.

Щодо Берліну, то квитки на Різдво найкраще брати за 20 тижнів до вильоту. Якщо відпочиватимете у квітні чи серпні, то найдешевші рейси з'являються за 24 тижні до цього.

А якщо вам потрібен рейс до Амстердама у квітні або на Різдво, то бронюйте квиток за 20 тижнів наперед. У випадку, якщо ви хочете подорожувати в серпні, то шукайте рейс не раніше ніж за 15 тижнів до відпустки.