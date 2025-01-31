Они поделились, когда бронировать рейсы, чтобы получить самые дешевые билеты во Францию, Испанию, Германию и тому подобное. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Когда появляются самые дешевые билеты в разные европейские города

Эксперты с платформы Which? проанализировали информацию о рейсах от Skyscanner. Они обнаружили, что все зависит от маршрута. Некоторые рейсы выгоднее всего бронировать за пол года до даты вылета, а некоторые – за несколько недель до поездки.

Когда можно выхватить самые дешевые билеты:

Париж, Франция – за 26 недель до вылета Франция,

Алгарве (Фаро), Португалия – за 5 недель,

Афины, Греция – 6 недель,

Тенерифе, Испания – 10 недель.



Если следить за рейсами, можно выхватить очень дешевые билеты / Pexels

Имеет значение и то, когда вы планируете отдыхать. К примеру, если хотите поехать в Барселону на Рождество, то самые дешевые билеты появляются за 17 недель до вылета, если хотите побывать там в августе – то за 13 недель, в апреле – за 17 недель.

А вот самые дешевые поездки в Париж появляются за 21 неделю для апреля, за 26 недель для августа и за 15 недель для Рождества.

Что касается Берлина, то билеты на Рождество лучше всего брать за 20 недель до вылета. Если будете отдыхать в апреле или августе, то самые дешевые рейсы появляются за 24 недели до этого.

А если вам нужен рейс в Амстердам в апреле или на Рождество, то бронируйте билет за 20 недель вперед. В случае, если вы хотите путешествовать в августе, то ищите рейс не ранее чем за 15 недель до отпуска.