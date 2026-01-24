"З ними ужитися може не кожен": українка розкрила несподіваний мінус Іспанії

Українка, що живе в Іспанії вже кілька років, розкрила несподіваний мінус Іспанії, про який майже ніхто не говорить, і тому українці не знають про нього, коли переїздять до країни.

Більшість людей, що приїздять до Іспанії на відпочинок чи переїжджають для постійного життя, уявляють сонце, море та тепло. І мало хто думає про літаючих тарганів та міль розміром з долоню – а втім, все це реалії, з якими доводиться жити, повідомляє mrs.faustova.

Про що потрібно знати перед переїздом до Іспанії?

Українка розповіла, що вже після переїзду до Іспанії дізналася про те, які комахи там водяться, і була неабияк здивована: вона ще ніколи не бачила таких великих тарганів. І наче цього мало, іспанські таргани ще й вміють літати – що дівчина вважає "величезним мінусом".

Втім, вдома в українки цих тарганів немає – а ось на вулиці їх справді багато, і особливо вночі.

Але вони так швидко ховаються, і вони самі тебе бояться більше, ніж ти їх. Тому поки вони не в моїй квартирі, мені окей,

– поділилася дівчина.

Українка розповіла про комах в Іспанії: дивіться відео

А ось з іспанською міллю справа вже зовсім інша. Міль в Іспанії великих розмірів, майже як долоня, і у місті їх літає дуже багато. Одного разу українка відкрила вікно на провітрювання, і у квартиру залетіло відразу три великі молі. На те, аби впоратися з ними, дівчині довелося витратити чимало часу.

В цьому році, пишуть, що ніколи ще в Іспанії так багато молі не було. І вони з'явилися просто в один час,

– розповіла українка.

