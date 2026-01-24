Більшість людей, що приїздять до Іспанії на відпочинок чи переїжджають для постійного життя, уявляють сонце, море та тепло. І мало хто думає про літаючих тарганів та міль розміром з долоню – а втім, все це реалії, з якими доводиться жити, повідомляє mrs.faustova.
Про що потрібно знати перед переїздом до Іспанії?
Українка розповіла, що вже після переїзду до Іспанії дізналася про те, які комахи там водяться, і була неабияк здивована: вона ще ніколи не бачила таких великих тарганів. І наче цього мало, іспанські таргани ще й вміють літати – що дівчина вважає "величезним мінусом".
Втім, вдома в українки цих тарганів немає – а ось на вулиці їх справді багато, і особливо вночі.
Але вони так швидко ховаються, і вони самі тебе бояться більше, ніж ти їх. Тому поки вони не в моїй квартирі, мені окей,
– поділилася дівчина.
А ось з іспанською міллю справа вже зовсім інша. Міль в Іспанії великих розмірів, майже як долоня, і у місті їх літає дуже багато. Одного разу українка відкрила вікно на провітрювання, і у квартиру залетіло відразу три великі молі. На те, аби впоратися з ними, дівчині довелося витратити чимало часу.
В цьому році, пишуть, що ніколи ще в Іспанії так багато молі не було. І вони з'явилися просто в один час,
– розповіла українка.
