"С ними ужиться может не каждый": украинка раскрыла неожиданный минус Испании

Украинка, живущая в Испании уже несколько лет, раскрыла неожиданный минус Испании, о котором почти никто не говорит, и поэтому украинцы не знают о нем, когда переезжают в страну.

Большинство людей, приезжающих в Испанию на отдых или переезжающих для постоянной жизни, представляют солнце, море и тепло. И мало кто думает о летающих тараканах и моли размером с ладонь – а впрочем, все это реалии, с которыми приходится жить, сообщает mrs.faustova.

О чем нужно знать перед переездом в Испанию?

Украинка рассказала, что уже после переезда в Испанию узнала о том, какие насекомые там водятся, и была изрядно удивлена: она еще никогда не видела таких больших тараканов. И как будто этого мало, испанские тараканы еще и умеют летать – что девушка считает "огромным минусом".

Впрочем, дома у украинки этих тараканов нет – а вот на улице их действительно много, и особенно ночью.

Но они так быстро прячутся, и они сами тебя боятся больше, чем ты их. Поэтому пока они не в моей квартире, мне окей,

– поделилась девушка.

Украинка рассказала о насекомых в Испании: смотрите видео

А вот с испанской молью дело уже совсем другое. Моль в Испании больших размеров, почти как ладонь, и в городе их летает очень много. Однажды украинка открыла окно на проветривание, и в квартиру залетело сразу три большие моли. На то, чтобы справиться с ними, девушке пришлось потратить немало времени.

В этом году, пишут, что никогда еще в Испании так много моли не было. И они появились просто в одно время,

– рассказала украинка.

