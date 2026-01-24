"С ними ужиться может не каждый": украинка раскрыла неожиданный минус Испании
- Украинка, живущая в Испании, отметила, что страна имеет неожиданный минус - большие летающие тараканы, с которыми трудно ужиться.
- В Испании также распространена большая моль, которая может проникать в жилье, что стало неожиданностью для нее после переезда.
Украинка, живущая в Испании уже несколько лет, раскрыла неожиданный минус Испании, о котором почти никто не говорит, и поэтому украинцы не знают о нем, когда переезжают в страну.
Большинство людей, приезжающих в Испанию на отдых или переезжающих для постоянной жизни, представляют солнце, море и тепло. И мало кто думает о летающих тараканах и моли размером с ладонь – а впрочем, все это реалии, с которыми приходится жить, сообщает mrs.faustova.
Интересно Штрафы до 1000 евро: этого туристам никогда нельзя делать в Испании
О чем нужно знать перед переездом в Испанию?
Украинка рассказала, что уже после переезда в Испанию узнала о том, какие насекомые там водятся, и была изрядно удивлена: она еще никогда не видела таких больших тараканов. И как будто этого мало, испанские тараканы еще и умеют летать – что девушка считает "огромным минусом".
Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.
Впрочем, дома у украинки этих тараканов нет – а вот на улице их действительно много, и особенно ночью.
Но они так быстро прячутся, и они сами тебя боятся больше, чем ты их. Поэтому пока они не в моей квартире, мне окей,
– поделилась девушка.
Украинка рассказала о насекомых в Испании: смотрите видео
А вот с испанской молью дело уже совсем другое. Моль в Испании больших размеров, почти как ладонь, и в городе их летает очень много. Однажды украинка открыла окно на проветривание, и в квартиру залетело сразу три большие моли. На то, чтобы справиться с ними, девушке пришлось потратить немало времени.
В этом году, пишут, что никогда еще в Испании так много моли не было. И они появились просто в одно время,
– рассказала украинка.
Что еще рассказывают украинцы за рубежом?
Украинка, живущая в Испании, раскрыла, какой город считает лучшим для жизни. В нем сочетается и приятный климат, и большое украинское сообщество.
Кроме того, девушка рассказала, как испанцы водят машины: паркуются, расталкивая другие машины и не заботятся об автомобилях вообще. Поэтому украинцам она посоветовала на хороших машинах в эту страну не ехать.