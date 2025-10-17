"Суперроботу" знайти важко: українка розповіла, чи варто переїжджати до Іспанії
- Українка Ірина, яка живе в Іспанії, зазначає, що переїзд без знання мови обмежує можливості для працевлаштування.
- Популярні професії включають роботу на будівництві, механіком, електриком, у таксі та в сфері обслуговування, але для багатьох з них потрібні іспанські документи та базове знання мови.
Українка, що вже кілька років живе в Іспанії, поділилася, кому підійде переїзд до країни, та яку роботу можна там знайти.
Чимало українців зараз живуть за кордоном або ж готуються до переїзду. І українка Ірина, що живе в Іспанії, розповіла, чи є сенс переїжджати до країни без віддаленої роботи, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.
Цікаво За танці та збір грибів – штраф: найбільш незвичні закони Німеччини
Кому підійде переїзд до Іспанії?
Переїздити до Іспанії без віддаленої роботи, на думку українки, можна – але слід розуміти, на що ви йдете. Без знання мови кількість роботи, яку можна знайти в Іспанії, дуже сильно скорочується.
Та все ж багато залежить від людини та того, у якій галузі вона спеціаліст.
Більшість чоловіків тут працюють на будівництвах. І дуже пощастить, якщо ти будеш працювати тут офіційно на контракті,
– поділилася дівчина.
З популярних професій також – робота механіком, електриком чи у таксі, але для цього потрібно мати іспанські документи.
Українка розповіла про переїзд до Іспанії: дивіться відео
Багато іспанських міст – туристичні, і тому тут не бракує роботи в сфері обслуговування: покоївки, прибирання, кухар, помічник кухаря, офіціант, якщо є базове знання мови. Також можна працювати у догляді за літніми людьми та нянями.
Тобто якусь суперроботу без знання мови знайти тут важко. Переїжджаючи, треба обов'язково мати з собою якісь заощадження,
– додала українка.
Які ще новини з-за кордону варто знати?
Українка, що живе в Іспанії, поділилася, яке місто вважає найкращим для життя. Вона переїхала туди майже рік тому і все ще не може знайти у ньому жодних недоліків.
А ось українка в Канаді все ще дивується деяким продуктам в місцевих магазинах, яких не знайти в Україні. Наприклад, у країні можна купити сік з лохини та вже зварені й почищені яйця.