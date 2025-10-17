Українка, що вже кілька років живе в Іспанії, поділилася, кому підійде переїзд до країни, та яку роботу можна там знайти.

Чимало українців зараз живуть за кордоном або ж готуються до переїзду. І українка Ірина, що живе в Іспанії, розповіла, чи є сенс переїжджати до країни без віддаленої роботи, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.

Цікаво За танці та збір грибів – штраф: найбільш незвичні закони Німеччини

Кому підійде переїзд до Іспанії?

Переїздити до Іспанії без віддаленої роботи, на думку українки, можна – але слід розуміти, на що ви йдете. Без знання мови кількість роботи, яку можна знайти в Іспанії, дуже сильно скорочується.

Та все ж багато залежить від людини та того, у якій галузі вона спеціаліст.

Більшість чоловіків тут працюють на будівництвах. І дуже пощастить, якщо ти будеш працювати тут офіційно на контракті,

– поділилася дівчина.

З популярних професій також – робота механіком, електриком чи у таксі, але для цього потрібно мати іспанські документи.

Українка розповіла про переїзд до Іспанії: дивіться відео

Багато іспанських міст – туристичні, і тому тут не бракує роботи в сфері обслуговування: покоївки, прибирання, кухар, помічник кухаря, офіціант, якщо є базове знання мови. Також можна працювати у догляді за літніми людьми та нянями.

Тобто якусь суперроботу без знання мови знайти тут важко. Переїжджаючи, треба обов'язково мати з собою якісь заощадження,

– додала українка.

Які ще новини з-за кордону варто знати?