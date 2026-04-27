Польща змінює все: кому стане складніше отримати громадянство

У Польща група депутатів від партії Право і справедливість ініціювала законопроєкт, який передбачає суттєве посилення умов перебування іноземців і отримання громадянства. Документ уже винесли на громадське обговорення, яке триватиме до 20 травня.

Що саме зміниться і до чого готуватися – розповіло видання In Poland.

Що хочуть змінити?

Згідно з пропозиціями, іноземці зможуть претендувати на польське громадянство лише після 10 років безперервного легального проживання. Наразі цей термін значно коротший – близько трьох років у певних випадках. Також планується:

підвищити вимоги до знання польської мови до рівня С1,

запровадити обов'язковий іспит з історії та суспільного устрою країни,

Для подружжя громадян Польщі передбачаються окремі умови: щонайменше 5 років проживання не менше 6 років шлюбу.



Іноземці зможуть претендувати на громадянство лише після 10 років проживання

Окремий блок змін стосується відповідальності іноземців. Законопроєкт передбачає можливість депортації у разі двох умисних адміністративних правопорушень протягом 24 місяців. Йдеться про порушення, підтверджені судом, зокрема:

перевищення швидкості порушення правил паркування,

безквитковий проїзд,

дрібні крадіжки.

При цьому автори ініціативи пропонують, щоб апеляція не зупиняла виконання рішення про видворення.

Цікаво! Видання RFM24 також повідомило, що у Польщі тепер буде важче отримати водійські права. Зокрема, Міністерство інфраструктури Польщі планує обмежити кількість спроб на здачу практичного іспиту на водійські права до трьох.

Що далі?

Наразі документ перебуває на стадії громадського обговорення. Після його завершення питання винесуть на розгляд Сейму Польщі. Подальша доля законопроєкту залежатиме від політичної підтримки та результатів обговорення.

