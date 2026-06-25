Закордон Туризм Для туристів відкрили новий шлях до ЄС: що змінилося на кордоні з Румунією
25 червня, 18:15
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Для туристів відкрили новий шлях до ЄС: що змінилося на кордоні з Румунією

Альона Гогунська

На українсько-румунському кордоні запровадили додатковий маршрут для туристичних автобусів. Таке рішення ухвалили у зв'язку зі зростанням пасажиропотоку під час літнього туристичного сезону, коли кількість автобусів на пунктах пропуску Чернівецької області традиційно збільшується.

Про це повідомили прикордонники на сторінці ДПСУ у телеграмі.

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Що відомо про додатковий маршрут?

Як зазначили працівники прикордонної служи, Україна та Румунія досягли домовленості про тимчасовий пропуск туристичних автобусів будь-якого розміру через пункт пропуску "Дяківці – Раковець". Нововведення покликане:

  • зменшити навантаження на інші пункти перетину кордону,
  • скоротити час очікування для перевізників і пасажирів. 

Водночас скористатися новим маршрутом можна лише під час виїзду з України. Такий порядок діятиме тимчасово – до завершення літнього сезону. 

Важливо! Для перетину кордону водії туристичних автобусів повинні попередньо зареєструватися в системі "Є-черга" та прибути до пункту пропуску у визначений час. Це дозволить упорядкувати рух транспорту та уникнути заторів на під'їздах до кордону. 

У Державній прикордонній службі сподіваються, що відкриття додаткового маршруту допоможе забезпечити більш комфортний перетин кордону для туристів у період пікового навантаження та покращить організацію міжнародних автобусних перевезень.


На кордоні з Румунією відкрили додатковий маршрут для туристичних автобусів / Фото "Укрінформ"

Коли найкраще перетинати кордон, щоб уникнути черг?

Раніше у ДПСУ розповіли, що з початком літнього сезону навантаження на пункти пропуску на західному кордоні України суттєво зросло. Близько половини всього пасажиропотоку припадає саме на українсько-польський кордон. Саме там найчастіше виникають затори та черги, особливо на популярних пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець". 

У прикордонній службі зазначають, що повністю передбачити ситуацію на кордоні неможливо, однак існують періоди, коли ймовірність черг значно нижча. Найкращим часом для перетину кордону називають будні дні та ранкові години.

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