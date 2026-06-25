Про це повідомили прикордонники на сторінці ДПСУ у телеграмі.

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Що відомо про додатковий маршрут?

Як зазначили працівники прикордонної служи, Україна та Румунія досягли домовленості про тимчасовий пропуск туристичних автобусів будь-якого розміру через пункт пропуску "Дяківці – Раковець". Нововведення покликане:

зменшити навантаження на інші пункти перетину кордону,

скоротити час очікування для перевізників і пасажирів.

Водночас скористатися новим маршрутом можна лише під час виїзду з України. Такий порядок діятиме тимчасово – до завершення літнього сезону.

Важливо! Для перетину кордону водії туристичних автобусів повинні попередньо зареєструватися в системі "Є-черга" та прибути до пункту пропуску у визначений час. Це дозволить упорядкувати рух транспорту та уникнути заторів на під'їздах до кордону.

У Державній прикордонній службі сподіваються, що відкриття додаткового маршруту допоможе забезпечити більш комфортний перетин кордону для туристів у період пікового навантаження та покращить організацію міжнародних автобусних перевезень.



На кордоні з Румунією відкрили додатковий маршрут для туристичних автобусів / Фото "Укрінформ"

Коли найкраще перетинати кордон, щоб уникнути черг?

Раніше у ДПСУ розповіли, що з початком літнього сезону навантаження на пункти пропуску на західному кордоні України суттєво зросло. Близько половини всього пасажиропотоку припадає саме на українсько-польський кордон. Саме там найчастіше виникають затори та черги, особливо на популярних пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець".

У прикордонній службі зазначають, що повністю передбачити ситуацію на кордоні неможливо, однак існують періоди, коли ймовірність черг значно нижча. Найкращим часом для перетину кордону називають будні дні та ранкові години.