Об этом сообщили пограничники на странице ГПСУ в Telegram.

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Что известно о дополнительном маршруте?

Как отметили сотрудники пограничной службы, Украина и Румыния достигли договоренности о временном пропуске туристических автобусов любого размера через пункт пропуска "Дяковцы – Раковец". Нововведение призвано:

снизить нагрузку на другие пункты пересечения границы,

сократить время ожидания для перевозчиков и пассажиров.

При этом воспользоваться новым маршрутом можно только при выезде из Украины. Такой порядок будет действовать временно – до окончания летнего сезона.

Важно! Для пересечения границы водители туристических автобусов должны предварительно зарегистрироваться в системе "Е-очередь" и прибыть в пункт пропуска в назначенное время. Это позволит упорядочить движение транспорта и избежать пробок на подъездах к границе.

В Государственной пограничной службе надеются, что открытие дополнительного маршрута поможет обеспечить более комфортное пересечение границы для туристов в период пиковой нагрузки и улучшит организацию международных автобусных перевозок.



На границе с Румынией открыли дополнительный маршрут для туристических автобусов / Фото "Укринформ"

Когда лучше всего пересекать границу, чтобы избежать очередей?

Ранее в ГПСУ сообщили, что с началом летнего сезона нагрузка на пункты пропуска на западной границе Украины существенно возросла. Около половины всего пассажиропотока приходится именно на украинско-польскую границу. Именно там чаще всего возникают заторы и очереди, особенно на популярных пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец".

В пограничной службе отмечают, что полностью предсказать ситуацию на границе невозможно, однако бывают периоды, когда вероятность образования очередей значительно ниже. Лучшим временем для пересечения границы называют будние дни и утренние часы.