Популярний пункт пропуску на кордоні з Угорщиною заблоковано: в чому причина

На українсько-угорському кордоні з 10 по 11 березня тимчасово обмежать роботу пункту пропуску "Косино – Барабаш". Все через монтаж нових модулів для роботи митників та прикордонників.

Як повідомили на сторінці Закарпатської митниці, 10 та 11 березня з 13:00 до 17:00 будуть проводитися монтажні роботи.

Що варто знати про роботу кордону у ці дні?

Через ремонтні роботи на українсько-угорському кордоні тимчасово не здійснюватиметься оформлення та пропуск громадян і транспортних засобів у обидва напрямки. Закарпатська митниця рекомендує громадянам, які планують поїздку через цей напрямок, за можливості скористатися іншими пунктами пропуску:

"Вилок – Тісабеч",

"Велика Паладь – Нодьгодош",

"Астей – Берегшурань".

Ця тимчасова зупинка пропускної роботи є необхідною для модернізації інфраструктури та підвищення ефективності роботи митних і прикордонних служб. Громадянам радять планувати поїздки заздалегідь та враховувати можливі черги на інших КПП.

Цікаво! Як пише MDOficce, в Угорщину заборонено ввозити наркотичні засоби, зброю, порнографічні матеріали, рецептурні препарати та радіоактивні речовини. Окрім того, в усьому Європейському Союзі діє спільна заборона на ввіз молочних та м'ясних продуктів з країн, що не є членами ЄС.



Популярний пункт пропуску на кордоні з Угорщиною заблоковано / Фото ДПСУ

Яка ситуація на кордоні з Україною?

З 16 лютого 2026 року тимчасово обмежено рух транспорту через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй". Причиною є проведення реконструкції мосту через річку Тиса. Як відомо, обмеження діятимуть щонайменше до 3 квітня.