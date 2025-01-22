Де живуть найгарніші дівчата: 10 країн з найкрасивішими жінками

Краса – доволі суб'єктивне поняття. Однак у мережі безліч опитувань та рейтингів на цю тему.

Одне з найбільших таких досліджень провів британський бренд Pour Moi. Для цього він проаналізував тисячі публікацій у Reddit. Про це пише 24 Канал із посиланням на Pour Moi.

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10 найпривабливіших національностей у світі

Представники бренду знайшли та проаналізували дописи, в яких згадувалися такі терміни, як "привабливий", "сексуальний", "гарний", "красивий" та "чудовий". На основі публікацій та коментарів у цій соцмережі й було створено оцінку.

За результатами, перше місце в списку найпривабливіших жінок світу посіла Індія.



З красою індійських жінок справді важко посперечатися / Pexels

Далі йдуть Японія (2 місце), Швеція (3), Польща (4), Італія (5), Бразилія (6), Україна (7), Франція (8), Ізраїль (9) та США (10).

Найгарніші жінки світу

Також одним із відомих досліджень, яке намагалося визначити найкрасивіших жінок у світі, є аналіз пластичного хірурга Джуліана Де Сільви.

Він оцінив пропорції обличчя знаменитостей, використавши принцип "золотого перетину". За його результатами, найгарніші жінки це:

Джоді Комер – 94,52% відповідності золотому перетину.

Зендея – 94,37%.

Белла Хадід – 94,35%.

Бейонсе – 92,44%.

Аріана Гранде – 91,81%.

Тейлор Свіфт – 91,64%.

Джордан Данн – 91,39%.

Кім Кардаш’ян – 91,28%.

Діпіка Падуконе – 91,22%.

Чжон Хо Йон – 89,63%.



Джоді Комер – найгарніша жінка світу за пропорціями обличчя / Dr Julian de Silva

Зауважимо, що це дослідження базується на математичних розрахунках пропорцій обличчя та не враховує культурних, етнічних чи особистих уявлень про красу.

"Стандарти" краси можуть відрізнятися від багатьох факторів. Тож радимо ставитися до таких досліджень зі скептицизмом та не заганяти себе в рамки.