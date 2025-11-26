У яких країнах найсуворіші прикордонники: як і за що вас можуть "завернути"
- З 2024 року Німеччина посилила прикордонний контроль, відмовивши у в'їзді понад 18 500 людям лише з травня по жовтень 2025 року.
- Країни шенгенської зони, такі як Франція, Нідерланди, Австрія та Італія, також посилили прикордонні перевірки, з можливістю відмовити у в'їзді навіть з усіма документами.
У 2025-му низка країн світу та Європи значно посилили прикордонний контроль, через що навіть із всіма документами і правом на в'їзд вас можуть "завернути назад".
Де зараз діють найсуворіші прикордонні режими – розкаже 24 Канал з посиланням на Visit Ukraine.today.
В яких країнах найжорсткіший контроль?
У Німеччині з 2024 року діє посилений прикордонний контроль на всіх сухопутних кордонах. За повідомленнями, лише з травня по кінець жовтня 2025 року Берлін відмовив у в'їзді понад 18 500 людям.
Крім того, посилили прикордонні перевірки у країнах, що належать до шенгенської зони, зокрема:
- Франція,
- Нідерланди,
- Австрія,
- Італія
Як пише AP News, у тих країнах, де діє жорсткий контроль, прикордонники мають право відмовити у в'їзді навіть мандрівникам із всіма паперами – особливо якщо підозрюють:
- недотримання умов перебування,
- перевищення терміну візи,
- або якщо пасажира вважають потенційним мігрантом чи ризиком.
В яких країнах найсуворіші прикордонники / Фото "Укрінформ"
Через що можуть "завернути" на кордоні?
Business Standard передає, що до найпоширеніших причин відмов належать:
- Недостатні або неправильні візи/документи – якщо не відповідає ціль поїздки або терміни перебування.
- Перевищена кількість заборонених осіб, контрабанди, тобто небажані зв'язки із криміналом або незаконною міграцією.
- Перевищення дозволених правил транзиту чи попередження.
Що це означає для мандрівників?
Якщо ви плануєте поїздку – перевірте актуальні правила в'їзду, отримайте всі потрібні документи, переконайтесь, що ваша мета поїздки відповідає тій, яку допускають країни. Навіть якщо раніше країна була "безпечною", ситуація може змінитися швидко. А краще – мати запасні документи, підтвердження бронювання/транзиту або маршрут, щоб зменшити шанс на відмову.
