19 травня, 13:17
Тенерифе та ще 3 курорти потрапили у "заборонений список" для подорожей: причина незвична

Марина Блохіна
Основні тези
  • Туристичне видання Fodor складає щорічний список "заборонених для подорожі" місць, щоб привернути увагу до локацій, де туризм чинить великий тиск на місцеве населення та екосистеми.
  • У список увійшли Канарські острови, Ізола Сакра та Монмартр через перенаселеність, екологічні проблеми та соціальні виклики, спричинені надмірним потоком туристів.
Кілька напрямків з усього світу, включаючи три популярні європейські міста, цьогоріч включили до популярного списку "заборонених для подорожі". Його щороку складає туристичне видання Fodor, орієнтуючись на один важливий фактор.

Туризм – це не лише джерело прибутку для міст чи цілих країн. Часто він також чинить значний тиск на природу та місцевих людей – і саме місця, де цей тиск найбільший, потрапляють у щорічний список від Fodor`s travel

Чому міста потрапляють у "заборонений список"?

Передусім у виданні попереджають, що "заборонений список" – це не заклик до бойкоту популярних туристичних міст. Його метою є висвітлення локацій, де туризм чинить надто великий тиск і на людей, і на землю. 

Відтак, у список щороку потрапляють місця, де:

  • надто багато туристів;
  • крихкі екосистеми;
  • є громади, що втомилися від кількості мандрівників.

Загалом же у списку часто опиняються місця, де туризм ставлять понад усе. 

Які міста варто переглянути для поїздки у 2026?

Канарські острови

Острови на фотографіях виглядають ідеально, наче з листівки – але за цим гарним фасадом ховається великий тиск на місцевих мешканців. Лише за першу половину 2025 року архіпелаг прийняв понад 7,8 мільйона відвідувачів, а це на 5% більше, ніж торік. 

Тільки у травні тисячі мешканців Тенерифе, Гран-Канарії та Лансароте вийшли на вулиці під гаслом "Canarias tiene un límite", що означає "У Канарських островів є межа"


Через велику кількість туристів виникають проблеми й з транспортом, і з житлом, а природні простори постійно страждають, що призводить до тривожних втрат біорізноманіття. 

Ізола Сакра

Про цей невеликий італійський острів, певно, не чуло чимало туристів – а все ж він страждає від нового проєкту порту, що схвалила Італія. Плани швартувати там одні з найбільших круїзних лайнерів світу вже зараз викликають гнів і в місцевих мешканців, і у захисників довкілля. 

Ізола Сакра – це тихий прибережний район у місті Ф'юмічіно, всього за 45 кілометрів від Риму. А запланований порт включатиме причали для приблизно 1000 невеликих човнів та пірс для мегакруїзних лайнерів, що можуть перевозити до 6000 пасажирів. 

Монмартр

У цьому відомому районі Парижа мріють побувати мільйони туристів – але за цією популярністю криється перенаселеність і стрімке зростання цін на житло та оренду, пише Express. Щороку Монмартр відвідують 11 мільйонів людей – навіть більше, ніж Ейфелеву вежу. 

Місцеві мешканці вже порівнюють район з "парком розваг". 

Раніше ми казали: "Це чудовий район, тут є туризм, але він є частиною повсякденного життя", а тепер ми кажемо: "Є туризм, і ми через нього страждаємо", 
– розповіла Анн Реноді, президентка асоціації "Жити на Монмартрі". 

Ось які ще локації увійшли до забороненого списку:

  1. Антарктида.
  2. Національний парк Глейшер у США.
  3. Мехіко в Мексиці.
  4. Момбаса у Кенії. 

Куди туристам поїхати натомість?

Якщо ви втомилися від натовпів туристів, можна відправитися у мальовничі міста Європи, де їх поки що зовсім небагато. Видання National Geographic обрало 8 недооцінених локацій, які точно варто відвідати у 2026 році. Ось вони:

  • Тулуза (Франція);
  • Тбілісі (Грузія);
  • Корк (Ірландія);
  • Більбао (Іспанія);
  • Понта-Делгада (Португалія);
  • Гданськ (Польща);
  • Трієст (Італія);
  • Любляна (Словенія).

